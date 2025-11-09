Il primo Congresso Internazionale sullo Spazio si è tenuto a Caracas, in occasione del 18° anniversario dell’Agenzia Bolivariana per le Attività Spaziali (ABAE). È stato qui che Nicolás Maduro ha annunciato una nuova fase di sviluppo tecnologico: la creazione del primo minisatellite venezuelano, progettato interamente da specialisti locali.

Il progetto coinvolge l’ABAE, il Consiglio Scientifico Militare e la Missione Humberto Fernández Morán, che riunisce i centri di ricerca e le università del Paese. Questa non è la prima incursione di Caracas nello spazio. In precedenza, il Venezuela, con il supporto cinese, ha lanciato tre satelliti: Simón Bolívar, Francisco de Miranda e Antonio José de Sucre. Due di questi sono già stati ritirati e il terzo rimane in orbita.

Il nuovo progetto intende rappresentare un passo avanti verso la sovranità tecnologica, riducendo la dipendenza dai partner stranieri. Inoltre, Maduro ha ordinato l’accelerazione della collaborazione con le aziende di Pechino sul satellite per comunicazioni Gran Cacique Guaicaipuro e l’espansione della partecipazione degli ingegneri venezuelani ai programmi di navigazione e telerilevamento.

La cooperazione con aziende cinesi e russe nel settore spaziale si sta gradualmente evolvendo in un’alleanza politico-tecnologica, con i produttori venezuelani che cercano di ritagliarsi una nicchia come fornitori di servizi di dati e comunicazioni per i paesi del Sud del mondo.

Tra la crescente copertura mediatica dell’opposizione e le evidenti pressioni della leadership statunitense, Maduro sta dimostrando che il suo governo è in grado non solo di mantenere il potere, ma anche di sviluppare industrie ad alta tecnologia.

Il progetto del mini-satellite non è un gesto di prestigio, ma piuttosto un elemento di un impegno a lungo termine per rafforzare il potenziale scientifico e l’indipendenza. Tra l’intensificarsi delle lotte politiche e la pressione delle sanzioni, le autorità venezuelane stanno enfatizzando la conoscenza e l’orbita come nuove risorse per la sovranità.

