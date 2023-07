VENEZUELA. Le donazioni internazionali per gli aiuti umanitari diminuiscono del 25%

Secondo EFE le donazioni internazionali per gli aiuti umanitari in Venezuela sono diminuite del 25% nella prima metà dell’anno, rispetto allo stesso periodo del 2022 citando come fonte l’Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) delle Nazioni Unite (ONU).

“Al 30 giugno, i donatori hanno contribuito con 104 milioni di dollari (…) Questa cifra è inferiore alla media mondiale del 20% per i piani di risposta umanitaria e rappresenta i tre quarti dei finanziamenti ricevuti in Venezuela a metà del 2022”, afferma un comunicato dell’organizzazione multilaterale.

Tra gennaio e giugno, l’Onu ha ricevuto il 14% dell’importo necessario per finanziare quest’anno il suo piano di aiuti al Venezuela, che prevede 720 milioni di dollari a beneficio di 5,2 milioni di persone in stato di urgente bisogno.

“In generale, e dopo diversi anni di crescita, i finanziamenti per il Venezuela sono diminuiti dal 2022 -con il 10% in meno tra il 2021 e il 2022-, con ulteriori riduzioni attese nel 2023. A livello globale, i finanziamenti attuali collocano il Venezuela come il Paese con la seconda risposta umanitaria più sottofinanziata”, continua il rapporto, che non chiarisce quale sia la nazione con il minor numero di donazioni.

L’ONU avverte che la mancanza di finanziamenti “potrebbe lasciare milioni di venezuelani con bisogni critici in aree prioritarie chiave”, come nutrizione, istruzione, salute e sicurezza alimentare in un paese che ha metà della sua popolazione in estrema povertà, secondo stime accademiche.

“Le attuali lacune limitano la capacità di fornire vaccini ed espandere i programmi di immunizzazione, lasciando i bambini sotto i cinque anni a rischio di epidemie di malattie trasmissibili”, sottolinea la lettera.

Inoltre, prevedono che il calo delle donazioni ridurrà “i servizi di salute sessuale e riproduttiva per circa 700.000 donne e adolescenti”, che considerano “essenziale per ridurre i tassi di mortalità materna e infantile”.

Madalena Ingrao