VENEZUELA. Le cannoniere statunitensi favoriscono il soft power sino russo

Il 2 settembre, un cacciatorpediniere della Marina statunitense ha aperto il fuoco su un’imbarcazione nei Caraibi meridionali, affondandola e uccidendo 11 persone. Washington ha descritto l’imbarcazione come una “narco-barca” collegata alla banda venezuelana Tren de Aragua.

Giorni dopo, due caccia venezuelani hanno sorvolato la USS Jason Dunham in quella che il Pentagono ha definito una manovra “altamente provocatoria”. Caracas ha denunciato l’attacco come un preludio a un cambio di regime e ha mobilitato decine di migliaia di soldati, con il presidente Nicolás Maduro che ha promesso di creare una “repubblica in armi” in caso di invasione da parte degli Stati Uniti, rirpota AT.

L’amministrazione Trump insiste sul fatto che l’azione fosse difensiva. Ma l’escalation – dalla sorveglianza marittima al dispiegamento di caccia stealth F-35 a Porto Rico – suggerisce qualcosa di più profondo: Washington sta trasformando la sua guerra alla droga in uno scontro geopolitico, che rischia di scontrarsi frontalmente con il crescente ruolo della Cina in America Latina.

Per decenni, la lotta alla droga degli Stati Uniti si è affidata alla Guardia Costiera e alle task force regionali. Ma l’ultimo dispiegamento assomiglia più ai preparativi per un cambio di regime che a un controllo antidroga.

Il Venezuela è oggi diventato uno dei partner più importanti della Cina nell’emisfero occidentale, con Pechino che eroga decine di miliardi di dollari in prestiti e investimenti nell’ambito della Belt and Road Initiative. Militarizzando la lotta alla droga nelle acque venezuelane, gli Stati Uniti stanno segnalando che non tollereranno che la Cina consolidi l’influenza nel loro territorio.

A livello nazionale, l’escalation si adatta alla narrativa politica di Trump: equiparare il traffico di stupefacenti all’immigrazione illegale e alla criminalità violenta. Ma Pechino vede la situazione in modo diverso. Le aziende cinesi hanno forti interessi nel petrolio, nelle reti elettriche e nelle infrastrutture venezuelane. Un gruppo di portaerei americane al largo di Caracas sembra meno un’operazione antidroga e più un tentativo di indebolire una posizione cinese.

Proprio come le pattuglie navali statunitensi nel Mar Cinese Meridionale vengono interpretate da Pechino come un accerchiamento, il Venezuela rischia di diventarne l’immagine speculare: l’influenza della Cina messa alla prova nel vicino estero di Washington.

Per Maduro, l’escalation statunitense è sia pericolosa che politicamente utile. Il Venezuela rimane economicamente fragile e diplomaticamente isolato. Eppure, la mossa di Washington gli permette di ottenere sostegno interno con una retorica da Guerra Fredda. Lamobilitazione di una milizia da milioni diuomini presenta il conflitto come difesa patriottica contro l’imperialismo USA. Più Washington intensifica la sua azione, più Maduro può legare la sopravvivenza del suo regime a Pechino e Mosca. Di fatto, la strategia americana potrebbe spingere il Venezuela sempre più nell’abbraccio della Cina.

Il 19 settembre, l’Assemblea nazionale del Venezuela ha approvato all’unanimità l’Accordo di partenariato strategico e cooperazione con la Russia in prima lettura, secondo il presidente del Parlamento Jorge Rodríguez.

I governi latinoamericani hanno risposto con allarme alle mosse americane. La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha messo in guardia contro la “militarizzazione unilaterale”. Il presidente brasiliano Celso Amorim ha ricordato a Washington che “l’America Latina ha ricordi dolorosi di interventi esterni”. Persino la Colombia, da tempo partner degli Stati Uniti nella lotta alla droga, ha espresso preoccupazione per il rischio di essere trascinata nel conflitto.

La Cina osserva; per anni, Pechino si è presentata come un partner non interventista, contrapponendo la presenza militare statunitense al finanziamento delle infrastrutture. Se Washington raddoppiasse la diplomazia delle cannoniere, Pechino potrebbe sfruttare la reazione regionale per rafforzare il suo potere di soft power, assicurandosi al contempo silenziosamente i suoi interessi energetici e di investimento.

Luigi Medici

