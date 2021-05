VENEZUELA. L’attività economica risorge, ma non basta

L’Observatorio Venezolano de Finanzas (Osservatorio Venezuelano delle Finanze – OVF) della legislatura precedentemente controllata dall’opposizione ha detto che l’indice dell’attività economica del paese è cresciuto del 18,9% durante il primo trimestre del 2021 rispetto all’ultimo trimestre del 2020, anche se ha subito un calo del 33,7% in termini interannuali.

La leggera crescita è stata favorita da una certa stabilità nella produzione di petrolio e dall’attività economica del settore privato, in cui la dollarizzazione delle remunerazioni ha giocato un ruolo chiave anche se non c’è stata creazione di valore aggiunto a causa dell’ampio periodo di contrazione economica, riporta Efe.

L’Ovf stima che il Pil potrebbe crescere vicino al 4% se la produzione di petrolio fosse mantenuta a circa 540 barili al giorno (bpd). Tuttavia, hanno chiarito che l’attività economica si è ridotta dell’83% tra il 2013-2020. Il settore petrolifero della nazione è cresciuto del 19,4% dal quarto trimestre del 2020, ma si è contratto del 33,6%.

«L’economia è ancora in recessione con quasi 30 trimestri di contrazione», ha dichiarato l’Observatorio. Il settore finanziario si è ridotto del 22,5% rispetto al quarto trimestre dell’anno scorso, anche se il calo in termini interannuali è stato del 56,7%. Secondo Guerra, i prestiti bancari sono diminuiti a causa della riserva legale.

Nel 2017, la fame nel paese si era aggravata al punto che quasi il settantacinque per cento della popolazione aveva perso una media di oltre 8 kg e più della metà non aveva abbastanza reddito per soddisfare le esigenze alimentari di base. Un rapporto delle Nazioni Unite ha stimato nel marzo 2019 che il 94% dei venezuelani vive in povertà e più del dieci per cento dei venezuelani (3,4 milioni) aveva lasciato il loro paese. L’analisi delle Nazioni Unite stimava nel 2019 che il 25% dei venezuelani avesse bisogno di qualche forma di assistenza umanitaria.

Separatamente, nel 2021, il settore pubblico si è ridotto del 65,5% rispetto al trimestre precedente e del 74,3% rispetto al primo trimestre dell’anno scorso. Gli esperti economici hanno sostenuto che questo settore ha smesso di essere un attore chiave perché la sua capacità è stata gravemente minata.

