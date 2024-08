VENEZUELA. L’appoggio di Pechino è solo politico, le banche non seguono Xi Jinping

Il rieletto presidente venezuelano Nicolas Maduro ha ricevuto il pieno appoggio della controparte cinese Xi Jinping, ma le aziende cinesi sembrano meno entusiaste.

Xi si è affrettato a inviare un messaggio di congratulazioni martedì dopo che il Consiglio elettorale nazionale venezuelano ha dichiarato che Maduro aveva vinto il 51% dei voti e sconfitto lo sfidante Edmundo Gonzalez Urrutia, il candidato dell’opposizione guidata da Maria Corina Machado. Il Carter Center, invitato dal CNE come osservatore, ha affermato lo stesso giorno che le elezioni “non hanno soddisfatto gli standard internazionali di integrità elettorale e non possono essere considerate democratiche”.

Ciò ha preoccupato poco Pechino, con Xi che ha lusingato il socialista Maduro per aver guidato “il governo e il popolo venezuelano nel perseguire un percorso di sviluppo adatto alle proprie condizioni nazionali”, secondo a Xinhua. “La Cina, come sempre, sosterrà fermamente gli sforzi del Venezuela per salvaguardare la sovranità nazionale, la dignità nazionale e la stabilità sociale, così come la giusta causa del Venezuela di opporsi alle interferenze esterne”, ha affermato.

Il governo cinese considera il Venezuela, che è sotto sanzioni statunitensi, uno dei suoi principali partner globali. La loro relazione bilaterale è stata elevata a “partnership strategica per tutte le stagioni” lo scorso settembre, quando Maduro ha visitato Pechino per la prima volta in cinque anni. Nel viaggio precedente, la nazione sudamericana aveva ufficialmente aderito alla Belt and Road Initiative, il progetto diplomatico preferito di Xi per la costruzione di infrastrutture.

La Cina ha circa 100 “partnership” con altri paesi. Possono essere classificate in cinque categorie, con “per tutte le stagioni” o “permanenti”, secondo il China Institute of International Studies, del ministero degli Esteri di Pechino.

La Cina ha sostenuto le sue parole sul Venezuela con denaro contante. Secondo i dati compilati dall’Inter-American Dialogue e dal Boston University Global Development Policy Center, il Venezuela è di gran lunga il principale beneficiario latinoamericano di prestiti da parte delle istituzioni finanziarie per lo sviluppo della Cina, la China Development Bank e l’Export-Import Bank of China.

L’ultimo aggiornamento effettuato lo scorso anno ha stimato la somma dei prestiti al governo venezuelano e alle imprese statali a 59,2 miliardi di dollari, quasi il doppio dell’importo fornito al Brasile, il partner chiave di Pechino in raggruppamenti come i Brics e il movimento Global South.

La statale China Development Bank ha 11 uffici di rappresentanza in tutto il mondo. Caracas ne ha uno, insieme ad Astana, Budapest, Minsk, Mosca e altri. Tuttavia, la vicinanza della partnership politica Cina-Venezuela non si è necessariamente tradotta a livello aziendale.

Lo stesso database Inter-American Dialogue, che tiene traccia dei prestiti concessi alla regione dalle cinque principali banche commerciali cinesi (Industrial and Commercial Bank of China – Icbc, Bank of China – Boc, China Construction Bank – Ccb, Agricultural Bank of China – Abc e Bank of Communications – BoCom), dipinge un quadro molto diverso su questo fronte.

Contrariamente al finanziamento dello sviluppo da stato a stato, il Venezuela è in fondo alla classifica commerciale con l’Honduras, tra nove nazioni. Secondo i registri, nel 2013 è stato concesso un solo prestito sindacato con la partecipazione dell’Icbc a un progetto di petrolio e gas nella raffineria di Puerto La Cruz in Venezuela.

L’Argentina è in testa alla classifica con 36 prestiti, seguita dal Brasile con nove. A differenza della China Development Bank, nessuna banca commerciale della Cina continentale ha aperto un ufficio permanente in Venezuela.

Anche gli investimenti diretti della Cina nel paese latinoamericano si sono esauriti. L’ultima versione della guida agli investimenti esteri paese per paese per il Venezuela, compilata congiuntamente dal dipartimento del commercio cinese e dalla sua ambasciata a Caracas, mostra che il flusso annuale di investimenti diretti è diventato negativo nel 2019. Il deflusso netto è continuato fino al 2022, quando i dati terminano, con lo stock di fine anno pari a $ 468,51 milioni.

Lo stesso rapporto governativo menziona che gli Ide non finanziari globali complessivi della Cina nel 2023 sono aumentati dell’11,4% per l’anno, raggiungendo $ 130,1 miliardi.

I contratti di costruzione sono una storia simile. Le società cinesi nel 2023 hanno completato 160,91 miliardi di dollari in tutto il mondo, con un aumento del 3,8%. Per il Venezuela, i dati forniti sono più vecchi di un anno e l’importo era di soli 377 milioni di dollari.

Lucia Giannini

