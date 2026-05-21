VENEZUELA. Il petrolio di Caracas nelle mani di Trump

Da quando gli Stati Uniti hanno arrestato il presidente venezuelano Maduro, la questione petrolifera Venezuela – Stati Uniti viaggia su un nuovo binario: alti rappresentanti di PDVSA si sono recati negli Stati Uniti per partecipare a un vertice sull’energia Il nuovo Ministro degli Idrocarburi, Paula Henao, e il Vicepresidente per l’Esplorazione e la Produzione di PDVSA, Jovanny Martínez, hanno partecipato il 19 maggio a un vertice sul petrolio organizzato dall’American Association of Petroleum Geologists (AAPE) alla periferia di Houston, come riportato da Reuters.

La visita segna la prima presenza negli Stati Uniti di alti funzionari petroliferi venezuelani dopo i cambiamenti politici avvenuti lo scorso gennaio. Durante l’evento, svoltosi a The Woodlands, in Texas, il Sottosegretario all’Energia degli Stati Uniti, Kyle Haustveit, ha affermato che il Venezuela può svolgere un ruolo rilevante nella sicurezza energetica dell’emisfero occidentale. Di certo con la chiusura di Hormuz, il petrolio venezuelano ha un peso importante nello scacchiere internazionale.

Le esportazioni di petrolio venezuelano hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi otto anni, ha dichiarato il Segretario all’Energia degli Stati Uniti, Chris Wright. Secondo Wright, i volumi di spedizione attuali sono circa il doppio rispetto a quelli di dicembre dello scorso anno. Wright ha inoltre affermato che la parte americana gestisce direttamente la riscossione del petrolio venezuelano e non è tenuta per legge a trasferire il denaro recuperato alle autorità venezuelane, il che conferisce a Washington una posizione di forza sulla situazione nel Paese

Nel frattempo inVenezuela, si è arrivati alla sospensione dell’udienza nel caso di corruzione e si un presunto ammanco multimiliardario legato a operazioni petrolifere e criptovalute della compagnia statale PDVSA, per lo sciopero della fame di Tareck el Aissami, ex Ministro dell’Industria e della Produzione Nazionale e anche Ministro del Petrolio, nonché ex vicepresidente di Petróleos de Venezuela (PDVSA). L’udienza del caso PDVSA-Crypto è stata sospesa a causa dello sciopero della fame di Tareck el Aissami, iniziato sabato, secondo quanto dichiarato dall’ex procuratore Zair Mundaray.

È emerso che El Aissami ritiene il giudice responsabile di eventuali complicazioni derivanti dal rifiuto di assistenza medica. Successivamente, il tribunale ha ordinato al Senamecf di trasferirsi a El Rodeo I per assisterlo, una decisione respinta dal suo team legale, che ha tentato senza successo di ottenere una protezione arretrata. Mundaray ha inoltre fatto in modo che l’ex ministro rimanesse presumibilmente detenuto in una cella di isolamento a El Rodeo I, come ritorsione per le dichiarazioni rilasciate contro altri membri della pubblica amministrazione durante il processo.

Lucia Giannini

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