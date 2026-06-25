VENEZUELA. I due terremoti mettono alla prova l’assistenza USA al governo Rodriguez

Il doppio terremoto che ha colpito il Venezuela centro-settentrionale è diventato il primo grande banco di prova per l’assistenza statunitense al governo ad interim di Delcy Rodríguez, insediatosi dopo la cattura dell’ex presidente Nicolás Maduro in un’operazione militare americana a gennaio. Washington ha mobilitato squadre di soccorso e rifornimenti per un Paese con il quale, fino a sei mesi fa, non intratteneva alcuna relazione di cooperazione.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha offerto aiuto in un messaggio sui social network, affermando che il suo Paese è “pronto, disponibile e capace” e ha incaricato “tutte le agenzie” del governo di agire rapidamente. “Saremo lì per i nostri nuovi e grandi amici”, ha scritto, prevedendo che i primi rapporti “non saranno positivi”. Il Dipartimento di Stato ha attivato una task force e, secondo il funzionario Jeremy Lewin, sta inviando “squadre di ricerca e soccorso, forniture mediche e umanitarie”. Il presidente ad interim ha affermato che i soccorritori dagli Stati Uniti arriveranno nelle prossime ore, insieme a quelli provenienti da Messico, El Salvador, Qatar e Repubblica Dominicana, riporta MercoPress.

L’invio di aiuti illustra il cambiamento nelle relazioni bilaterali. Dopo l’intervento militare che ha portato alla cattura di Maduro, Trump ha promosso una transizione guidata e il Segretario di Stato Marco Rubio ha delineato un piano “in tre fasi”: stabilizzazione, ripresa e transizione verso le elezioni. Lo stesso Trump, che in passato aveva definito illegittimo il governo chavista, negli ultimi mesi ha mostrato comprensione nei confronti di Rodríguez e, il giorno prima del terremoto, ha affermato che il Paese “sta andando alla grande”. L’emergenza ora costringe a mettere alla prova sul campo questa cooperazione.

Il contesto umanitario è delicato anche prima della catastrofe. Il Venezuela ha attraversato una crisi prolungata, con insicurezza alimentare, un sistema sanitario indebolito e oltre 7,7 milioni di persone emigrate nell’ultimo decennio. Queste carenze limitano la capacità di risposta a un disastro di vasta portata.

Secondo il primo bilancio ufficiale, fornito da Rodríguez, i terremoti di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno causato almeno 32 morti (senza contare ancora lo stato di La Guaira, il più colpito) e oltre 700 feriti, una cifra che, secondo la premier, è destinata ad aumentare. L’US Geological Survey, attraverso il suo sistema di valutazione rapida PAGER, ha stimato una probabilità vicina al 40% che il bilancio delle vittime si attesti tra i 10.000 e i 100.000; si tratta di un modello statistico basato sull’intensità del sisma, sulla popolazione esposta e sulla vulnerabilità degli edifici, non di un conteggio preciso. Il bilancio definitivo dipenderà dall’andamento delle operazioni di soccorso, in cui l’assistenza internazionale, e in particolare gli aiuti statunitensi, svolgeranno un ruolo centrale.

Maddalena Ingroia

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/