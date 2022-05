VENEZUELA. Ecco perché Maduro collabora con la Corte Penale Internazionale

Il 31 marzo, Karim Khan, il procuratore della Corte penale internazionale, Cpi, ha concluso la sua seconda visita in Venezuela. È stata la prima volta che Khan ha promesso di aprire un ufficio a Caracas per indagare sulle violazioni dei diritti umani. Il coinvolgimento della Cpi in Venezuela ha avuto origine da un rinvio del 2018 da parte di sei paesi del Gruppo di Lima che hanno fatto pressione sulla corte per indagare sui presunti crimini contro l’umanità commessi dalle forze di sicurezza statali e dai sostenitori del governo almeno dal movimento di protesta dell’aprile 2017.

Inizialmente, il governo ha respinto la necessità del coinvolgimento della Cpi. Sostenendo che le istituzioni nazionali possono indagare sugli abusi, il governo di Caracas si è mosso per intensificare i procedimenti giudiziari contro oltre 200 persone della sicurezza che hanno commesso abusi contro i manifestanti, come segno di competenza e buona fede, riporta Trt World.

Tuttavia, il governo del presidente Nicolas Maduro ha presentato il proprio rinvio alla corte nel 2020, chiedendo un’indagine sull’«applicazione di misure coercitive illegali adottate unilateralmente dal governo degli Stati Uniti d’America contro il Venezuela, almeno dal 2014».

Il governo di Maduro ha finora firmato un memorandum d’intesa con la Cpi e ha collaborato con l’esame preliminare e poi l’indagine del rinvio del gruppo Lima. Il rinvio di Maduro rimane nella fase di esame preliminare, ma se dovesse aggravarsi, diventerebbe la prima indagine sulle sanzioni portata davanti alla corte.

In questa fase, l’indagine della Cpi sulla situazione in Venezuela è sostenuta sia dall’opposizione che dal governo. Con riferimenti concorrenti, i disordini interni in Venezuela, paese che ha visto la più grande crisi di rifugiati nell’emisfero occidentale e sanzioni da due continenti, sono stati portati davanti ai tribunali internazionali. Una situazione così unica non si era mai verificata nei 20 anni di storia del tribunale.

La strategia Cpi di Maduro ha due obiettivi. Per quanto riguarda il rinvio del gruppo di Lima, spera di utilizzare l’indagine sui crimini contro l’umanità per evidenziare i mezzi violenti che il leader dell’opposizione Juan Guaido ha usato nei suoi tentativi di prendere il potere. In particolare, Maduro mira a dividere la fazione della linea dura di Guaido dall’opposizione moderata in qualsiasi futuro negoziato.

L’anno scorso a Città del Messico, i termini dei negoziati tra il governo di Maduro e l’opposizione hanno segnato un cambiamento: questi ultimi si sono uniti sotto la bandiera della Piattaforma Unitaria dell’Opposizione e hanno riconosciuto che stavano negoziando con Maduro come il governo del Venezuela.

Nonostante Guaido sia stato riconosciuto da oltre 60 paesi come presidente dopo le contestate elezioni del 2018, questi negoziati sono stati condotti in veste esclusivamente di opposizione. L’accordo parziale risultante ha visto la partecipazione dell’opposizione alle elezioni locali e statali. Così, i negoziati sono stati vincenti per Maduro in termini di riconoscimento e legittimità democratica.

Maduro ha cercato di mettere da parte Guaido ad ogni passo nei negoziati e nei recenti colloqui diretti con gli Stati Uniti – un’inversione della precedente politica americana di negoziare attraverso l’opposizione – per allentare le restrizioni sulle importazioni di petrolio alla luce del conflitto in Ucraina. Nei futuri colloqui, Maduro avrà bisogno che l’opposizione partecipi alle elezioni per il bene della legittimità democratica, ma non c’è alcuna indicazione che smetterà di cercare di creare un cuneo tra gli integralisti di Guaido e l’opposizione moderata.

Far luce sulla lista di violazioni dei diritti umani presumibilmente commesse dalla fazione della linea dura di Guaido potrebbe essere quel cuneo. La lista include una rivolta militare sventata, un’incursione mercenaria fallita, il “saccheggio” di beni statali e legami evidenti con i paramilitari colombiani.

Nel suo deferimento alla Cpi, Maduro spera che gli investigatori della corte documentino l’impatto umanitario del blocco contro il Venezuela. Mentre le oltre 40 sanzioni americane enfatizzano le misure coercitive come risposta alle violazioni dei diritti umani – hanno nomi come il Venezuelan Human Rights and Democracy Protection Act – il loro impatto ha esacerbato la catastrofe umanitaria.

La mossa di Maduro con la Cpi è un gioco audace. Il tribunale potrebbe trovare prove di personale dei servizi di sicurezza che commette abusi; tuttavia, Maduro spera di ribaltare la situazione sull’opposizione di linea dura, mentre smantella la retorica sui diritti umani per le sanzioni internazionali.

Antonio Albanese