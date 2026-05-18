VENEZUELA. Consegnato agli States il finanziatore di Maduro: Alex Saab

Il 16 maggio, il governo venezuelano ha espulso negli Stati Uniti l’imprenditore colombiano Alex Saab, considerato per anni il principale finanziatore dell’ex presidente Nicolás Maduro e ministro dell’Industria e della Produzione Nazionale fino al gennaio 2026. L’imprenditore è atterrato al tramonto all’aeroporto di Opa-locka, nella contea di Miami-Dade, scortato da agenti della Drug Enforcement Administration (DEA).

Il Servizio Amministrativo per l’Identificazione, la Migrazione e gli Stranieri (SAIME) ha annunciato il provvedimento tramite un comunicato ufficiale, affermando che la decisione era stata presa “in conformità con le disposizioni della legislazione venezuelana in materia di immigrazione” e citando come motivazione il fatto che Saab “è coinvolto nella commissione di vari reati negli Stati Uniti d’America, come è di dominio pubblico, notorio e documentato dai media”. Fonti ufficiali citate dal quotidiano El País hanno affermato che la consegna era già stata pianificata ed è stata completata non appena si sono presentate “le circostanze appropriate” per la sua espulsione. L’imprenditore aveva accumulato accuse per diversi reati non solo negli Stati Uniti, ma anche in Colombia e Venezuela, ed è accusato di essere stato la mente di una campagna diffamatoria contro la leadership chavista negli ultimi mesi, riporta MercoPress.

La caduta di Saab è stata segnata dall’operazione militare statunitense del 3 gennaio che ha portato alla cattura di Maduro a Caracas. Un tempo protetto dal regime, l’imprenditore è stato rimosso dal Ministero dell’Industria il 16 gennaio 2026 dalla presidente ad interim Delcy Rodríguez, nell’ambito di una fusione dei portafogli economici. È stato arrestato in circostanze poco chiare a febbraio, e né la sua ubicazione né le accuse a suo carico sono state ufficialmente confermate nei mesi successivi. La sua espulsione si inserisce nel quadro sistematico seguito da Rodríguez per rimuovere dall’apparato statale figure legate personalmente a Maduro, una sequenza che ha già coinvolto l’ex ministro della Difesa Vladimir Padrino López e l’imprenditore Wilmer Ruperti.

La vicenda giudiziaria di Saab è una delle più turbolente nell’orbita chavista. Gli Stati Uniti lo hanno sanzionato nel 2019 per aver presumibilmente pagato tangenti al fine di ottenere appalti statali venezuelani senza gara d’appalto. È stato arrestato a Capo Verde nel 2020 su richiesta di Washington ed estradato negli Stati Uniti nell’ottobre 2021. Maduro ha risposto con una campagna senza precedenti per la sua liberazione, lo ha dichiarato diplomatico ufficiale e ha ottenuto il suo rilascio nel dicembre 2023 in cambio della consegna di prigionieri statunitensi. Dopo il suo ritorno, è stato inserito nel governo venezuelano nell’ottobre 2024, una nomina che ha suscitato forti critiche.

Nato a Barranquilla, Saab ha trascorso anni a costruire un impero stimato in oltre un miliardo di dollari, articolato attraverso la triangolazione di beni e la fornitura di programmi sociali del chavismo. La sua consegna chiude simbolicamente un capitolo centrale dell’apparato finanziario che ha sostenuto il regime durante il ciclo delle sanzioni internazionali.

Anna Lotti

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