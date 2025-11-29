VENEZUELA. Caracas revoca le concessioni alle compagnie che hanno sospeso i voli

Il governo venezuelano ha revocato le concessioni operative alle compagnie aeree straniere Iberia, Air Europa, TAP, Avianca, LATAM, Turkish e GOL dopo che queste hanno rispettato la decisione della Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti di non servire il paese sudamericano, dati gli sviluppi militari in corso, che rappresentano una “situazione potenzialmente pericolosa” nei Caraibi.

La decisione è stata annunciata dopo la scadenza di 48 ore fissata da Caracas per la ripresa delle operazioni da parte delle compagnie aeree, avvenuta mercoledì. L’amministrazione bolivariana ha accusato le compagnie di “unirsi alle azioni terroristiche” sponsorizzate da Washington, riporta MercoPress.

Le tensioni sono aumentate dopo lo schieramento di navi da guerra e della portaerei USS Gerald Ford nei Caraibi con la motivazione di combattere il narcotraffico.

All’inizio di questa settimana, il ministro degli Interni venezuelano Diosdado Cabello aveva avvertito che l’Amministrazione del presidente Nicolás Maduro “decide chi vola e chi no”.

Le sospensioni dei voli sono iniziate dopo che venerdì la FAA ha esortato i voli commerciali a “esercitare la massima cautela” durante il sorvolo del territorio venezuelano e dei Caraibi meridionali, citando il “contesto potenzialmente pericoloso della regione”. “Le minacce potrebbero rappresentare un rischio potenziale per gli aeromobili a tutte le altitudini, anche durante le fasi di sorvolo, arrivo e partenza”, colpendo anche gli aeromobili a terra, ha avvertito la FAA.

La campagna militare statunitense è consistita nel prendere di mira sistematicamente presunte imbarcazioni dedite al traffico di droga nei Caraibi e nel Pacifico orientale, causando oltre 80 morti.

L’Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA) ha rilasciato una dichiarazione in cui ribadisce il suo “impegno a ripristinare le operazioni da e per il Venezuela non appena le condizioni lo consentiranno”.

Inoltre, Cabello ha criticato la Repubblica Dominicana per aver autorizzato l’uso provvisorio di due aeroporti da parte degli Stati Uniti nell’ambito della sua operazione antidroga.

“Nella follia imperialista, ci minacciano ogni giorno, inventano qualcosa ogni giorno e, se non lo inventano, lo riciclano”, ha detto Cabello, aggiungendo sarcasticamente che l’accesso degli Stati Uniti agli aeroporti non era una novità. “Mi viene da ridere quando vedo oggi che il Presidente della Repubblica Dominicana (Luis Abinader, ndr) autorizza i voli statunitensi. Non eri ancora nato e quell’aeroporto apparteneva già ai gringos. Ma loro riciclano”, ha sottolineato la seconda figura più potente del chavismo durante il suo programma settimanale.

Ha insistito sul fatto che il movente antidroga fosse una scusa per impossessarsi delle risorse naturali del Venezuela. “Oggi, per il mondo intero, è chiaro che gli Stati Uniti vogliono rubare le risorse naturali del Venezuela. Ecco perché mascherano tutto per cercare di giustificarlo”, ha sottolineato, sottolineando che il “Cartel de los Soles” – che gli Stati Uniti hanno recentemente designato come organizzazione terroristica e che sarebbe comandato da Maduro – era un'”invenzione” infondata.

La dichiarazione di Cabello è arrivata dopo che il presidente dominicano Luis Abinader e il segretario alla Guerra statunitense Pete Hegseth si sono incontrati a Santo Domingo e hanno confermato l’accordo.

Luigi Medici

