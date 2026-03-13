VENEZUELA. Approvata la riforma mineraria di Rodriguez

Il Venezuela ha compiuto un altro passo avanti verso l’apertura del suo settore estrattivo al capitale straniero, mentre gli Stati Uniti hanno autorizzato transazioni limitate riguardanti l’oro venezuelano.

L’Assemblea Nazionale ha approvato in prima lettura una riforma mineraria promossa dal governo ad interim di Delcy Rodríguez, mentre Washington ha rilasciato una licenza che consente di operare con Minerven, la compagnia aurifera statale venezuelana, pochi giorni dopo il ripristino delle relazioni diplomatiche e consolari tra i due Paesi, riporta MercoPress.

Secondo una bozza, la riforma abroga la legge mineraria del 1999, consente alle aziende nazionali e straniere di sfruttare oro, diamanti e terre rare, estende le concessioni da 20 a 30 anni e prevede l’arbitrato internazionale in caso di controversie. Il disegno di legge richiede ancora un secondo dibattito. La Licenza Generale 51 dell’OFAC, nel frattempo, autorizza l’importazione, l’acquisto, il trasporto e la raffinazione negli Stati Uniti di oro di origine venezuelana da parte di entità statunitensi già costituite, ma non autorizza l’estrazione, l’esplorazione, la produzione o la raffinazione dell’oro all’interno del Venezuela, né la creazione di joint venture minerarie in Venezuela.

L’iniziativa ha preso piede dopo la visita a Caracas del Segretario degli Interni statunitense Doug Burgum, arrivato con oltre due dozzine di società minerarie e minerali. Al termine del viaggio, Burgum ha dichiarato di aver ricevuto garanzie di sicurezza per i potenziali investitori. “Abbiamo ricevuto rassicurazioni… che questo governo avrebbe garantito la loro sicurezza”, ha affermato, riferendosi a possibili operazioni in aree remote e ad alto rischio.

Da Caracas, il partito al potere ha presentato la riforma come un tentativo di ricostruire la fiducia degli investitori dopo anni di espropriazioni e declino operativo. L’AP ha riferito che il disegno di legge regolamenta i diritti minerari, crea categorie minerarie di piccola, media e grande scala, consente l’arbitrato indipendente e impedisce al presidente, al vicepresidente, ai ministri e ai governatori di detenere titoli minerari. Delcy Rodríguez ha descritto l’iniziativa come “una vittoria per il benessere sociale” dei venezuelani.

Ma l’apertura viene proposta su un terreno segnato da violenza, informalità e abusi. Secondo AP, molte delle aree ricche di minerali del Venezuela sono state a lungo controllate da gruppi di guerriglia, bande e altri attori illegali, con il consenso di funzionari e militari, che ne traggono benefici. In un rapporto citato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, questi gruppi “determinano chi entra e chi esce” dalle zone minerarie e traggono profitto attraverso estorsioni e un sistema di corruzione che include la corruzione dei comandanti militari.

La svolta mineraria segue lo stesso schema già osservato nel settore degli idrocarburi. Reuters riporta che la riforma petrolifera approvata a gennaio ha abbassato le tasse, ampliato l’autonomia operativa privata e aperto la strada a nuovi modelli contrattuali; la scorsa settimana, Shell ha firmato accordi per il petrolio e il gas con il Venezuela. In questo contesto, Caracas sta cercando di presentare l’attività mineraria come il prossimo fronte della sua ripresa economica. La difficoltà è che, anche se dovessero arrivare nuovi investimenti e canali di esportazione, il settore porta ancora con sé un pesante fardello di insicurezza, cattive condizioni di lavoro, danni ambientali e controllo criminale che nessuna legge da sola riuscirà a cancellare.

Maddalena Ingroia

