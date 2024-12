VENEZUELA. All’Opposizione il premio Sacharov dell’UE

I leader dell’opposizione venezuelana Edmundo González Urrutia e María Corina Machado hanno ricevuto martedì il Premio Sakharov per la libertà di pensiero dal Parlamento europeo, in virtù dei loro “sforzi per ripristinare la libertà e la democrazia” nel paese sudamericano.

González Urrutia, che il Parlamento europeo riconosce come presidente eletto del Venezuela dopo le elezioni del 28 luglio e che ora è in esilio, ha partecipato alla cerimonia a Strasburgo, mentre Machado, che vive clandestina presumibilmente nel suo paese, ha fatto un’apparizione video.

“Accetto con gratitudine, ma soprattutto con immensa responsabilità, la decisione del Parlamento europeo di assegnare il Premio Sakharov all’instancabile leader María Corina Machado e a me stesso”, ha affermato González Urrutia in spagnolo, inglese e francese. Ha inoltre accolto con favore il riconoscimento “a nome del popolo del Venezuela … che incarna veramente lo spirito di questo premio, in riconoscimento della coraggiosa lotta che sta conducendo”.

Nel frattempo, Machado ha sottolineato che “dopo anni di aggressione sistematica da parte di uno dei regimi più distruttivi del pianeta, questo coraggioso popolo venezuelano ha dato infinite testimonianze di coraggio, intelligenza, resilienza e amore”.

“Questo viaggio è stato niente meno che epico, pieno di successi e battute d’arresto, lezioni apprese attraverso successi ed errori. Non siamo più quelli che eravamo una volta; siamo emersi più forti e più resilienti”, ha affermato Machado.

“Questo riconoscimento, soprattutto in questo momento critico, è una testimonianza della fede del mondo nel popolo venezuelano e della ricerca incrollabile del nostro obiettivo finale: la libertà”, ha aggiunto.

Nel presentare il premio, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha sottolineato il “coraggio e la dedizione” dei vincitori, nonché “i loro sforzi” che “ci ricordano che spetta a ciascuno di noi lottare per la democrazia perché la libertà deve e prevarrà”.

Oltre a questo premio, Machado ha ricevuto quest’anno il premio Vaclav Havel Human Rights Award dal Consiglio europeo. Aveva vinto le primarie venezuelane del 2023, ma era stata privata del diritto di voto dal regime chavista di Nicolás Maduro. Quindi, González Urrutia era la candidata dell’opposizione della Piattaforma Democratica Unitaria (PUD) alle elezioni del 28 luglio.

Nella competizione per il Premio Sakharov, Gonzalez e Machado hanno superato l’economista e attivista anti-corruzione azera Gubad Ibadoghlu, così come i movimenti femminili israeliani e palestinesi “Donne del Sole” e “Donne per la Pace”.

Il Premio Sakharov per la libertà di pensiero viene assegnato ogni anno e prende il nome dal premio Nobel per la pace del 1975. Il dissidente sovietico era un fisico nucleare. Il premio consiste in un premio di 50.000 euro.

Maddalena Ingrao

