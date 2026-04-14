VENEZUELA. Accordo con Chevron per l’espansione delle attività. 

Lunedì scorso il governo venezuelano ha firmato un accordo per l’espansione delle attività della compagnia petrolifera statunitense Chevron nel Paese, poche settimane dopo la riforma del settore degli idrocarburi che lo ha aperto agli investimenti privati ​​e stranieri. La cerimonia di firma si è svolta presso il palazzo presidenziale di Miraflores a Caracas.

L’accordo porta la partecipazione di Chevron nella joint venture Petroindependencia al 49% e le garantisce i diritti per le attività primarie nel blocco Ayacucho 8, nell’ambito della joint venture Petropiar, secondo quanto dichiarato dal rappresentante di Chevron, Javier La Rosa, intervenuto all’evento. Entrambi i progetti si trovano nella Cintura petrolifera dell’Orinoco, che ospita le maggiori riserve accertate di greggio al mondo, riporta MercoPress.

L’accordo rientra in una ristrutturazione degli asset in cui Chevron sta dando priorità alla sua presenza nel settore del greggio extra-pesante, restituendo al contempo allo Stato venezuelano un giacimento di gas marino, secondo quanto riportato da Reuters. Separatamente, Shell sarebbe vicina alla firma di un accordo per la gestione del giacimento di gas di Loran, nelle acque al largo di Trinidad e Tobago.

La produzione petrolifera venezuelana ha mostrato segnali di ripresa, aumentando del 7,24% tra febbraio e marzo, passando da 1.021.000 a 1.095.000 barili al giorno. A febbraio, il Segretario all’Energia statunitense Chris Wright ha visitato gli impianti della Chevron nella Cintura dell’Orinoco e ha previsto che la compagnia potrebbe raggiungere i 300.000 barili al giorno.

Questa espansione si inserisce in un più ampio riavvicinamento tra Washington e Caracas, seguito alla cattura dell’ex presidente Nicolás Maduro a gennaio. Il presidente Donald Trump ha definito il Venezuela un “nuovo amico e partner” nel settore energetico durante il suo discorso sullo Stato dell’Unione lo scorso marzo.

Dirigenti pubblici e privati, civili e militari in questi mesi hanno visitato Caracas per ribadire la rinnovata vicinanza tra due paesi.

Maddalena Ingrao

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