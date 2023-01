VENEZUELA. Accordo con Bogotà per riaprire il gasdotto PDVSA Ricaurte

Per quasi un decennio, il gasdotto Antonio Ricaurte, un impianto di 139 miglia che attraversa la Guajira, la penisola più settentrionale del Sud America, è rimasto inattivo, simbolo arrugginito del decadimento delle relazioni tra Colombia e Venezuela, i due Paesi che collega.

Ora si sta pensando di rilanciare il progetto. Questo potrebbe dare una spinta importante a entrambe le economie, ma avrebbe implicazioni di lunga durata per la geopolitica della regione, fornendo legittimità al governo del presidente venezuelano Nicolás Maduro e diminuendo l’indipendenza energetica della Colombia, limitando così le sue opzioni di politica estera nei confronti del vicino.

«Pdvsa non è un fornitore affidabile e qualsiasi problema politico porterà a problemi nella fornitura di gas alla Colombia», ha dichiarato Juan Carlos Echeverry, ex ministro delle Finanze colombiano; «L’abbiamo visto accadere con Putin e l’Europa, e qualcosa di simile potrebbe accadere tra Colombia e Venezuela», riporta Foreign Policy.

Dall’elezione a giugno di Gustavo Petro, il primo presidente di sinistra della Colombia, le relazioni con il Venezuela si sono rapidamente riavviate. Il 1° gennaio, il confine terrestre tra i due Paesi è stato completamente aperto al traffico bidirezionale per la prima volta in sette anni. Sei giorni dopo, Petro ha incontrato Maduro per la seconda volta a Caracas. Secondo una dichiarazione congiunta, i leader hanno discusso dei colloqui di pace in corso in Colombia con i guerriglieri dell’Esercito di Liberazione Nazionale, di questioni commerciali e di progetti infrastrutturali comuni per l’energia, la connettività e la produzione industriale. «Viva l’unione tra Colombia e Venezuela!». ha twittato Maduro.

L’oleodotto Antonio Ricaurte potrebbe essere l’arteria centrale di questa unione. A novembre, Bloomberg affermava che il Venezuela aveva approvato un accordo per esportare oltre 707.921 di metri cubi di gas al giorno in Colombia attraverso il gasdotto.

Il 5 gennaio, l’azienda petrolifera statale colombiana, Ecopetrol, ha confermato di aver richiesto un’esenzione dal regime di sanzioni statunitensi per ricevere il gas, in base a un modello simile concordato a dicembre tra il governo degli Stati Uniti e Chevron, che ha permesso alla società di trasportare petrolio dal Venezuela.

La riapertura del gasdotto potrebbe comportare alcune sfide tecniche: è probabile che il tratto colombiano sia stato manutenuto così come è probabile che il lato venezuelano abbia subito il furto organizzato di attrezzature e cavi di rame che ha colpito altre infrastrutture della Pdvsa. Ma con i finanziamenti e la volontà politica, il progetto è fattibile.

Un accordo del genere sarebbe stato quasi impensabile sotto i precedenti governi colombiani, ma ora Caracas e Bogotà sono più allineate ideologicamente. La maggior parte degli analisti si aspetta che Maduro faccia un accordo vantaggioso, fornendo gas a prezzi molto inferiori a quelli di mercato. Mentre il petrolio venezuelano può essere messo in barili e spedito in tutto il mondo grazie a compagnie di navigazione che infrangono le sanzioni, il gas prodotto da quei pozzi petroliferi viene spesso bruciato perché le infrastrutture per immagazzinarlo sono limitate e non ci sono terminali di gas naturale liquefatto per esportarlo sui mercati esteri. Il gasdotto Antonio-Ricaurte rappresenta l’unico mercato di esportazione praticabile, anche se un’altra opzione è quella di collegare i giacimenti di gas venezuelani ai terminali di GNL di Trinidad e Tobago.

Il gas a basso costo aiuterebbe l’industria colombiana a diventare più competitiva e, con la frontiera aperta, i produttori locali di tessuti, prodotti metallici e molti altri articoli avrebbero di nuovo accesso a un mercato vicino che ha assorbito il 37% delle esportazioni nel 2008, rispetto allo 0,8% dello scorso anno. Riducendo la domanda di gas nazionale, Petro potrebbe anche mantenere la sua promessa elettorale di porre fine a nuovi progetti di esplorazione di idrocarburi, anche se in sostanza starebbe esternalizzando l’estrazione al Venezuela.

Infine, il gas potrebbe anche fornire materie prime per l’impianto di fertilizzanti Monómeros, di proprietà della Pdvsa, situato sulla costa caraibica della Colombia. Il ministro delle Finanze colombiano ha segnalato l’intenzione del Paese di acquistare l’impianto per garantire la sicurezza dei fertilizzanti alla nazione, un passo fondamentale per una più ampia riforma agricola.

Tuttavia, la mossa invertirebbe una politica ventennale di promozione dell’esplorazione nazionale di idrocarburi, che ha permesso alla Colombia di diventare autosufficiente in termini di gas e un importante esportatore di petrolio.

Luigi Medici