VENEZUELA. 1 miliardo di dollari di petrolio alla Cina eludendo le sanzioni 

In un rapporto pubblicato la scorsa settimana dalla Reuters si legge che a partire dall’anno scorso, le aziende coinvolte nella vendita di petrolio hanno inviato prodotti per un valore di oltre 1 miliardo di dollari dal Venezuela alla Cina, come se fosse un prodotto brasiliano.

L’agenzia di stampa britannica ha basato il rapporto sui dati di due società di tracciamento delle petroliere, su documenti aziendali e su informazioni provenienti da quattro operatori della zona. Secondo Reuters, questa pratica è in vigore almeno dal luglio 2024 e consente alle petroliere di salpare direttamente dal Venezuela verso la Cina, evitando uno scalo nelle acque malesi e accorciando il viaggio di circa quattro giorni.

Oltre a questa riduzione dei costi, la misura contribuisce ad aggirare le sanzioni che gli Stati Uniti e altri paesi hanno imposto al petrolio venezuelano a causa della repressione di Nicolás Maduro. Dall’entrata in vigore delle sanzioni nel 2019, sono frequenti i casi in cui gli operatori trasferiscono il prodotto da una nave all’altra in mare aperto per mascherare il fatto che si tratti di petrolio venezuelano, ha riferito Reuters.

Secondo quanto riportato di recente gli spedizionieri hanno manomesso i segnali di localizzazione delle petroliere per far sembrare che le navi stessero partendo dai porti brasiliani, quando in realtà stanno partendo dal Venezuela. L’agenzia ha citato come fonti i dati di navigazione marittima, le immagini satellitari e le foto costiere raccolte e analizzate dal servizio di monitoraggio TankerTrackers.com.

La prova del piano, secondo Reuters, è che i dati doganali cinesi indicano che la Cina ha importato circa 67.000 barili al giorno (bpd) di bitume misto dal Brasile tra luglio 2024 e marzo 2025, per un totale di 1,2 miliardi di dollari, ma l’amministratore delegato di Petrobras, Magda Chambriard, ha dichiarato ai giornalisti a Houston, negli Stati Uniti, la scorsa settimana che la società statale brasiliana esporta “principalmente petrolio greggio pre-sale [in Cina], non bitume”.

I governi di Cina e Venezuela non hanno commentato la questione. La Gazeta do Povo ha chiesto alla Petrobras una dichiarazione in merito, ma non ha ancora ricevuto risposta.

Lucia Giannini

