VATICANO.La porta del Titano si è aperta sulla Piazza Rossa 

Tre giorni prima che l’arcivescovo Paul Richard Gallagher varcasse le porte del Cremlino per stringere la mano a Sergej Lavrov, un elicottero con a bordo Papa Leone XIV era atterrato sull’Aviosuperficie di Torraccia.

Due eventi, apparentemente distinti, che il filo sottile della diplomazia vaticana ha cucito insieme in una trama che il mondo delle cancellerie fatica ancora a decifrare.

Il 22 agosto 2026, il Pontefice ha varcato per la terza volta nella storia la soglia della Repubblica di San Marino, il luogo dove la Russia è di casa.

E tre giorni dopo, il suo ministro degli Esteri si sedeva al tavolo di Mosca per parlare di pace. La geografia, in questo caso, si è fatta metafora.

San Marino, ripetiamo, è il luogo dove la Russia “gioca in casa”.

Le relazioni diplomatiche tra i due Stati sono state ufficialmente stabilite nel 1993, ma i legami affondano molto più indietro: il primo console sovietico fu nominato già nel 1956, e nel 2019 Sergej Lavrov è stato ricevuto a San Marino con gli onori militari, accolto come «uno degli Amici più autentici e cari di questa gloriosa Repubblica».

Nel 2014, mentre l’Occidente imponeva sanzioni alla Russia per l’annessione della Crimea, San Marino si astenne.

Nel 2021 acquistò i vaccini Sputnik, contribuendo a rafforzare l’immagine di Mosca.

E per un anno e mezzo, dopo l’invasione dell’Ucraina, l’ambasciatore della piccola Repubblica è stato un francese legato alla Russia fin dal 1989, che ha lavorato per colossi come Gazprom e Rosneft e ha ottenuto la cittadinanza russa per decreto di Putin.

La visita di Leone XIV sul Titano è stata la prima dopo quindici anni, e il Vaticano l’ha voluta collocare nell’anno del centenario delle relazioni diplomatiche tra i due Stati.

Ma le parole che il Papa ha pronunciato dal Palazzo Pubblico hanno superato i confini della piccola Repubblica per raggiungere il cuore della geopolitica mondiale. «La libertà non è isolamento», ha detto Leone XIV, «ma una pianta viva che cresce nel dono, nella comunione e nella cura dell’altro».

Ha indicato San Marino come un «laboratorio di buona politica», e ha ricordato che la Repubblica ha saputo accogliere il popolo ucraino, dimostrando che la grandezza di una comunità si misura dalla sua capacità di curare l’umano.

Il tavolo di Mosca, tre giorni dopo, era un tavolo di guerra. Eppure, le parole che vi sono state scambiate hanno avuto il sapore di un armistizio che nessuno aveva ancora osato pronunciare.

Gallagher ha detto che il dialogo è più importante che mai, e che il mondo ha più che mai bisogno della diplomazia.

Lavrov ha risposto che la Russia è grata al Vaticano per la sua posizione equilibrata sull’Ucraina.

Due frasi, in apparenza banali, che hanno il peso di un gesto politico di portata storica.

Perché il Vaticano, che ha sempre rifiutato di schierarsi, ha scelto di farlo dalla parte del dialogo, e la Russia, che ha imparato a diffidare di ogni mediazione, ha scelto di ascoltare.

Gallagher ha portato a Mosca un’agenda fitta di appuntamenti: il metropolita Antonij di Volokolamsk, responsabile per le relazioni esterne della Chiesa ortodossa russa, e Yuri Ushakov, il consigliere di Putin per la politica estera.

Il calendario degli incontri è stato reso pubblico dalla Segreteria di Stato vaticana su X, quasi a voler sottolineare che la diplomazia del Papa non si svolge nell’ombra.

La trasparenza, oggigiorno dove trionfano i segreti di Stato, è già una forma di guerra.

Il doppio binario vaticano – parlare con Kiev e con Mosca – si è rivelato una strategia che i grandi della terra hanno imparato a rispettare.

Poco prima, Gallagher aveva incontrato Volodymyr Zelensky a Kiev e aveva riaffermato il sostegno della Santa Sede all’integrità territoriale dell’Ucraina.

Il messaggio è una dichiarazione di principio: la Santa Sede non si schiera con nessuna delle parti, ma si schiera con la possibilità che le parti smettano di combattersi.

La politica delle grandi potenze vive di schieramenti, non di mediazioni.

L’atteggiamento di Lavrov ha confermato che questa strategia produce effetti che vanno oltre le dichiarazioni di cortesia.

Il ministro russo ha parlato di un dialogo basato sulla fiducia e sul rispetto reciproco, e ha espresso la speranza che le conversazioni potessero portare a decisioni realizzabili.

La sua disponibilità a riprendere le consultazioni politiche con il Vaticano è il segno che Mosca considera il Vaticano un interlocutore privilegiato, forse l’unico ancora in grado di parlare senza essere sospettato di tradimento.

La Santa Sede ha scommesso che la diplomazia possa ancora scalfire il muro della guerra. Ha mandato il suo uomo a Mosca per dimostrare che il dialogo, quando tutto il resto tace, è l’unica voce che può ancora farsi ascoltare.

La porta del Titano, che il Papa ha varcato per portare un messaggio di pace, è la stessa porta che la Russia ha usato per mantenere aperto un canale con l’Occidente.

E il Vaticano, che non si è mai schierato, ha scelto di schierarsi dalla parte della possibilità che le parti in conflitto smettano di combattersi.

In un mondo che ha dimenticato l’arte della parola, la sua insistenza è già una vittoria.

RVSCB

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