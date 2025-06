UZBEKISTAN. Navoi: oro e uranio per trascinare il paese nel XXI secolo

Il Navoi Mining & Metallurgical Combine, NMMC, è la quarta miniera d’oro più grande al mondo. Rappresenta inoltre l’impegno dell’Uzbekistan per modernizzare l’economia.

Questa sfida è letterale, poiché la miniera d’oro fu fondata negli anni ’50, in epoca sovietica, e i suoi metodi di gestione non cambiarono molto nei primi anni dopo la caduta dell’URSS nel 1991. Da quando Shavkat Mirziyoyev ha assunto la presidenza uzbeka nel 2016, la miniera è stata costantemente modernizzata e i lavori sono iniziati seriamente diversi anni fa per ristrutturare l’attività e prepararla per un’attesissima IPO che porterà miliardi di dollari al governo, riporta BneIntelliNews.

Navoiuran è la società responsabile della produzione di uranio e l’Uzbekistan è ora uno dei primi cinque produttori di combustibile nucleare e delle esportazioni verso clienti in particolare in Asia e in Europa.

Questi cambiamenti hanno permesso a NMMC di fare le sue prime incursioni nei mercati dei capitali internazionali, sia per raccogliere capitali di investimento, sia come momento per farsi “conoscere” mentre l’Uzbekistan si apriva al resto del mondo dopo i decenni di isolamento sotto il presidente Islam Karimov.

Le agenzie di rating hanno assegnato a NMMC il suo primo rating a lungo termine di “BB-” nel luglio 2024 con outlook “Stabile”, in linea con il rating sovrano dell’Uzbekistan, e pochi mesi dopo NMMC ha emesso la sua prima obbligazione.

NMMC ha emesso il suo primo Eurobond da 1 miliardo di dollari nell’ottobre dello scorso anno. L’obbligazione era un’emissione a doppia tranche: 500 milioni di dollari in obbligazioni a 4 anni con un rendimento del 6,70% e altri 500 milioni di dollari in obbligazioni a 7 anni con un rendimento del 6,95%. I fondi raccolti vengono utilizzati per sostenere i piani di investimento di NMMC, che includono l’espansione della produzione di oro e la promozione di progetti strategici.

L’azienda ha poi effettuato una seconda emissione da 500 milioni di dollari all’inizio 2025, che ha registrato anch’essa una sottoscrizione doppia. Parte del denaro è stata reinvestita nel miglioramento delle operazioni e l’azienda ha raggiunto l’ambizioso obiettivo di aumentare la produzione di oro di poco meno di un terzo (30%) entro il 2024: un investimento tempestivo, dato che la crescente instabilità globale ha spinto i prezzi dell’oro a nuovi massimi storici, oltre i 3.000 dollari l’oncia.

Il programma di investimenti in corso di NMMC include un investimento di 281 milioni di dollari per aumentare la capacità di lavorazione del minerale, nell’ambito dell’obiettivo più ampio dell’azienda di raggiungere 10 milioni di tonnellate di capacità di lavorazione annua, rendendola anche il quarto produttore al mondo.

La miniera è enorme. La sua principale risorsa è la miniera d’oro a cielo aperto di Muruntau, nel deserto del Kyzyl-Kum, così grande da essere visibile dallo spazio. Inizialmente la miniera fu fondata nel 1958 per produrre uranio a sostegno delle ambizioni nucleari dell’URSS, ma nel tempo l’impianto ha ampliato le sue attività includendo l’estrazione dell’oro, posizionandosi come uno dei principali attori del mercato globale dell’oro. Tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70, la miniera si era affermata come una fonte chiave di minerali non solo per l’URSS, ma anche come attore sulla scena mondiale. La miniera ha avuto una nuova vita nel 2016, dopo che il presidente Mirziyoyev ne ha assunto la guida e ha avviato un programma di investimenti da 3 miliardi di dollari.

L’Uzbekistan ha registrato un tasso di crescita annuo del 6,5% negli ultimi cinque anni, di cui il 15% deriva esclusivamente dall’attività mineraria, con la NMMC che da sola rappresenta il 6,5% del PIL dell’Uzbekistan. E nonostante le sue dimensioni, Antonov afferma che la miniera ha letteralmente solo scalfito la superficie delle potenziali risorse minerarie dell’Uzbekistan.

Oltre a oro e uranio, l’Uzbekistan possiede considerevoli giacimenti di rame, molibdeno, argento, piombo, zinco, tungsteno e 17 terre rare. L’Almalyk Mining and Metallurgical Combine (AMMC) è il principale produttore di rame e altri metalli di base.

Gli sforzi di esplorazione si sono intensificati negli ultimi anni e il governo ha investito massicciamente nel settore minerario e metallurgico, consapevole del potenziale del Paese. L’intera contea è ora oggetto di indagine, poiché il Paese sta diventando uno dei mercati minerari in più rapida espansione al mondo. Più recentemente, ha istituito il Technological Metal Complex (TMK) specificamente per cercare e sfruttare giacimenti di minerali critici e terre rare.

Muruntau è un’operazione di grandi dimensioni con una capacità produttiva di oltre 60 tonnellate all’anno (t/a) di oro. Questo la rende una delle miniere più produttive al mondo, contribuendo in modo significativo al posizionamento dell’Uzbekistan come ottavo produttore mondiale di oro.

Anna Lotti

