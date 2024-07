UZBEKISTAN. L’Islam europeo e centroasiatico s’incontrano 

È stato firmato a Tashkent un accordo di cooperazione con l’Istituzione Musulmana dell’Uzbekistan. L’accordo quadro prevede lo sviluppo di ricerche scientifiche che possano collegare e interpretare lo studio delle raccolte tradizionali canoniche nella gestione delle sfide sociali e intellettuali dell’epoca contemporanea con il coinvolgimento di Istituti Universitari e Centri di eccellenza formativa come la Madrasa Mir Arab di Bukhara, il Centro Internazionale dell’Imam Bukhari a Samarqand, l’Accademia Internazionale Islamica dell’Uzbekistan e il Centro per la Civiltà Islamica a Tashkent.

Una delegazione della COREIS guidata dall’imam Yahya Pallavicini e dal segretario generale Abd al-Razzaq Idris Bergia, e con il presidente della ISA Academy, Yahya Abd al-Ahad Giovanni Zanolo, ha visitato Tashkent, Bukhara e Samarcanda e incontrato i rettori e i direttori delle università islamiche locali e le autorità dell’ente ufficiale per l’amministrazione del culto musulmano in Uzbekistan, riporta un comunicato della Coreis Italia.

Dalla recente visita del Presidente Mattarella a Tashkent e Samarcanda nel 2023 si sono sviluppati importanti scambi politici ed economici ma anche culturali e interreligiosi tra i due paesi. In questa prospettiva si inserisce l’accordo di cooperazione bilaterale firmato tra il mufti e presidente del Consiglio Musulmano dell’Uzbekistan e il vice presidente della COREIS. Si tratta di un primo passo Istituzionale di collaborazione per un “Islam illuminato” tra Oriente e Occidente, tra Asia Centrale e Europa, tra Uzbekistan e Italia, un metodo di maggiore sostanza educativa come antidoto sia al radicalismo violento che alla propaganda di odio del suprematismo populista.

“Durante l’incontro sono state sottolineate la necessità e l’urgenza di garantire la tolleranza religiosa e l’armonia interetnica, di lottare contro il radicalismo, di organizzare conferenze internazionali e seminari online volti ad un’ampia diffusione della vera natura dell’Islam e di condurre ricerche collaborative nel campo degli studi sugli hadith. Le due delegazioni hanno inoltre scambiato opinioni sull’organizzazione del viaggio dei rappresentanti dei centri scientifici dell’Uzbekistan in Italia e sull’instaurazione di una cooperazione con organizzazioni simili, nonché sulla garanzia della partecipazione dei ricercatori dei due paesi agli eventi della “Settimana della tolleranza” dedicati alla Giornata internazionale della Tolleranza il 16 novembre” riporta l’Imam Bukhari International Scientific Reserch Center.

Maddalena Ingroia

