UZBEKISTAN. Isis attacca, Tashkent smentisce

Un gruppo dello Stato Islamico il 18 aprile ha riferito di aver effettuato un attacco missilistico in Uzbekistan dal vicino Afghanistan. Se confermato, sarebbe il primo attacco del gruppo terroristico contro la nazione dell’Asia centrale.

Stando a quanto riporta VoA, la provincia dello Stato Islamico Khorasan, Iskp, ha sparato 10 razzi contro una base militare uzbeka nella città di confine di Termez, ha detto il gruppo in una dichiarazione.

L’addetto stampa presidenziale dell’Uzbekistan, Sherzod Asadov, ha negato che ci sia stato un attacco missilistico, dicendo: «L’informazione diffusa da alcuni canali Telegram sul presunto lancio di razzi dell’Iskp dal territorio dell’Afghanistan diretto alla zona di Termez è assolutamente falsa». Secondo il ministero della Difesa e le truppe di confine dell’Uzbekistan, non c’è alcuna attività militare sul confine uzbeko-afghano, la situazione è stabile. Vi chiediamo di non cedere alle provocazioni».

Il sito di lancio dei razzi è stato dichiarato a Hairatan, una città di confine nella provincia settentrionale afgana di Balkh. Il gruppo terroristico ha presumibilmente rilasciato una foto e un video dei proiettili sui social media per sostenere le sue affermazioni.

Il 7 marzo, riporta BneIntelliNews, l’intelligence militare di una nazione dell’Asia centrale ha indicato che il Tagikistan e il Kirghizistan, avrebbero potuto essere destabilizzate nelle prossime quattro-sei settimane con possibili mosse militari dei talebani e l’infiltrazione di militanti dello Stato Islamico e di Al-Qaeda.

Lo Stato Islamico e l’affiliato Iskp sono nemici giurati dei talebani, ma l’instabilità in Afghanistan ha generalmente portato a una crescente ansia nei paesi confinanti da quando gli Stati Uniti e gli alleati sono usciti dal paese nell’agosto dello scorso anno, portando a una presa di potere dei talebani.

Iskp ha aumentato gli attacchi intorno all’Afghanistan e in Pakistan dopo la partenza degli Stati Uniti e degli alleati. L’Uzbekistan, in particolare, tra le nazioni dell’Asia centrale, ha fatto appello alle grandi potenze affinché facciano di più per aiutare la nuova amministrazione dell’Afghanistan a costruire verso la stabilità e lo sviluppo economico.

L’Iskp ha compiuto diversi attacchi nel vicino Pakistan. Essi includono l’attentato suicida in una moschea sciita nella città nord-occidentale di Peshawar il mese scorso. L’attacco ha ucciso più di 60 fedeli. Le autorità pakistane hanno detto che l’attentatore era un rifugiato afgano che aveva ricevuto un addestramento in Afghanistan.

Luigi Medici