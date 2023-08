UZBEKISTAN. Il parco eolico a Bukhara ha installato la prima turbina

Il tema dell’energia rinnovabile è oramai una rincorsa comune in tutto il mondo volta a dare respiro a un globo, quello terrestre afflitto da molti mali causati dall’eccessivo sfruttamento umano soprattutto del sottosuolo e che portano all’aria irrespirabile.

ACWA Power, società quotata in Arabia Saudita azienda privata di desalinizzazione dell’acqua, una tra le più grandi al mondo, la prima a muoversi verso l’idrogeno verde e leader nella transizione energetica, ha installato con successo la prima turbina eolica per il suo progetto di parco eolico Bash da 500 MW, situato nella regione di Bukhara in Uzbekistan.

Il generatore eolico (WTG) prodotto da Envision è il più grande del suo genere in Asia centrale con una capacità di 6,5 MW. L’installazione della turbina eolica e del generatore è stata effettuata dall’appaltatore di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC) China Energy Engineering Corporation (CEEC). CEEC si è aggiudicata il contratto EPC per ciascuno dei parchi eolici da 500 MW a Bash e Dzhankeldy il 7 dicembre 2022.

Kashif Rana, Chief Portfolio Management Officer di ACWA Power ha dichiarato in un comunicato stampa: “La riuscita installazione della prima turbina nel parco eolico di Bash è solo una delle tante pietre miliari che siamo entusiasti di celebrare in questo progetto. Ancora più importante, i progressi costanti ci avvicinano al sostegno e al contributo alle ambizioni a lungo termine dell’Uzbekistan di aumentare la quota di energie rinnovabili nel proprio mix energetico”.

Una volta completato nel primo trimestre del 2025, il parco eolico di Bash includerà 79 generatori di turbine eoliche (WTG) e dovrebbe generare più di 1.650 GWh di elettricità all’anno e ridurre le emissioni di anidride carbonica di 750 tonnellate all’anno. ACWA Power ha un accordo di acquisto di energia (PPA) di 25 anni con la rete elettrica nazionale JSC dell’Uzbekistan.

Ma l’azienda saudita ha in pancia qualcosa come un portafoglio di 10 progetti in Uzbekistan, con un valore di investimento combinato di 7,5 miliardi di dollari.

Anna Lotti