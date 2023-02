UZBEKISTAN. Calo drastico nella produzione di gas

I nuovi dati sull’estrazione gasifera uzbeka si aggiungono alle preoccupazioni sulla sicurezza energetica a breve termine del paese. La produzione di gas è scesa nel 2022 a 51,66 miliardi di metri cubi (bcm), in calo del 4,1% rispetto ai 53,8 miliardi di mc estratti l’anno precedente, mostrano le statistiche del governo, e dell’8,3% al di sotto della previsione ottimistica di Tashkent di 56,3 miliardi di mc.

Il grande deficit non fa ben sperare per le possibilità dell’Uzbekistan di raggiungere il suo ambizioso obiettivo di aumentare la produzione di gas a 66,1 miliardi entro il 2030, un aumento del 28% rispetto alla cifra dello scorso anno. Tale aumento è destinato a soddisfare l’aumento della domanda interna, che secondo le previsioni del governo aumenterà di quasi un quinto entro la fine del decennio, da circa 47 miliardi di metri cubi dell’anno scorso a oltre 56 miliardi di metri cubi entro il 2030, riporta BneIntelliNews.

La domanda aumenta regolarmente durante le ondate di freddo a livelli che l’offerta non può eguagliare. Il rigido inverno di quest’anno ha causato interruzioni di corrente pervasive a livello nazionale, scatenando ampie proteste.

A causa della carenza di gas, il governo ha dichiarato a dicembre di aver completamente interrotto le esportazioni, la maggior parte delle quali va in Cina, per reindirizzare le forniture ai consumatori interni.

Tashkent ha accusato le discrepanze nella raccolta delle statistiche quando i dati di Pechino hanno mostrato che la Cina riceveva ancora importazioni dall’Uzbekistan a dicembre, quando Tashkent ha azzerato le esportazioni verso la Cina. L’Uzbekistan ha esportato gas per un valore di 910,9 milioni di dollari in Cina lo scorso anno, mostrano le sue statistiche. Ma la Cina ha riferito di aver ricevuto 1,07 miliardi di dollari, ovvero il 18% in più. Tashkent lo attribuisce ai dati cinesi, incluso il gas di transito dal Turkmenistan.

Tashkent si è impegnata a porre fine completamente alle esportazioni di gas entro il 2025, per liberare il gas per la produzione di energia interna e l’industria petrolchimica.

Quest’inverno il governo ha dovuto aumentare le importazioni per soddisfare la domanda, ad esempio dal Turkmenistan.

La Russia sta cercando di incassare l’aumento della domanda sia in Uzbekistan che in Kazakistan (anch’essi a corto di gas questo inverno), mentre cerca nuovi mercati di esportazione ora che l’Europa evita le sue forniture.

Il mese scorso sia Tashkent che Astana hanno firmato delle roadmap con la russa Gazprom aprendo la strada alle esportazioni di gas verso entrambi i paesi, in volumi non ancora specificati.

La Russia è in trattativa con il Kazakistan per la costruzione di un gasdotto verso la Cina attraverso il territorio kazako. Gazprom e QazaqGaz, di proprietà statale del Kazakistan, stanno discutendo uno studio di fattibilità, ha dichiarato il 22 febbraio il ministro dell’Energia kazako Bolat Akchulakov.

A gennaio Tashkent ha cercato di smorzare le polemiche sull’influenza russa sul settore assicurando ai cittadini che «non vi era alcuna minaccia di cedere il sistema di trasporto del gas a nessuno o alla nostra sovranità».

Ad aggravare il settore energetico, le entrate fiscali delle industrie estrattive sono diminuite del 12% lo scorso anno, mostra un rapporto del governo. Tuttavia, a 13,9 trilioni di som ($ 1,2 miliardi), era leggermente superiore alle previsioni del governo.

Il calo è dovuto principalmente ai tagli fiscali per il settore estrattivo entrati in vigore da gennaio 2022 come parte degli sforzi del governo per attirare investitori.

Anna Lotti