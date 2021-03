USA. Washington si è sganciata dai russi per lanciare i suoi satelliti

La Space Force ha assegnato quattro missioni di lancio del valore di 385 milioni di dollari a SpaceX e United Launch Alliance, portando a sette il numero di missioni assegnate nell’ambito dei suoi contratti di lancio per il trasporto pesante.

Secondo gli ordini emessi il 9 marzo, ULA e SpaceX lanceranno due missioni ciascuno, riporta C4isr. ULA ha ricevuto 225 milioni di dollari per lanciare e integrare le missioni USSF-112 e USSF-87 sui suoi razzi Vulcan Centaur, mentre SpaceX ha ricevuto 160 milioni di dollari per lanciare e integrare USSF-36 e lanciare NROL-69 sui suoi razzi Falcon 9. La missione NROL-69 è stata assegnata in collaborazione con il National Reconnaissance Office, che finanzierà separatamente l’integrazione della missione. Tutti e quattro i lanci dovrebbero avvenire nell’anno fiscale 2023, con USSF-36 previsto per il secondo trimestre, USSF-112 nel terzo trimestre, e USSF-87 e NROL-69 nel quarto trimestre.

Questi due contratti sono destinati a sostenere più di 30 lanci di sollevamento pesante che avranno luogo dall’anno fiscale 2022 al 2027. Secondo l’annuncio del contratto, ULA riceverà il 60 per cento degli ordini di lancio, con SpaceX che prenderà il restante 40 per cento.

Questi contratti sono il risultato di un mandato del Congresso progettato per porre fine alla dipendenza degli Stati Uniti dai sistemi di propulsione russi utilizzati nei razzi Atlas V e Delta IV; situazione non più sostenibile per Washington. In una competizione a quattro tra Blue Origin, Northrop Grumman, ULA e SpaceX, gli ultimi hanno “vinto”. Northrop Grumman ha successivamente terminato lo sviluppo del suo razzo, mentre Blue Origin ha continuato lo sviluppo del suo nuovo razzo.

Questa è la seconda serie di ordini, con le prime tre missioni assegnate quando i contratti sono stati assegnati in agosto; tutti e tre i lanci dovrebbero essere previsti nell’anno 2022.

Anna Lotti