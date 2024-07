USA. Washington non ha più portaerei per coprire Mar Rosso e Mar Cinese Meridionale insieme

La Marina degli Stati Uniti si trova ad affrontare una carenza di portaerei sulla costa atlantica e nessuna nave con base sulla costa orientale è pronta per essere schierata in sostituzione della USS Dwight D. Eisenhower, mentre il Paese si concentra sul rafforzamento della propria presenza nel Pacifico in un contesto di forti tensioni con la Cina.

La US Navy ha invece spostato la USS Theodore Roosevelt, una portaerei che è di stanza a San Diego, dal Mar Cinese Meridionale al Mar Rosso come misura tampone, fino a quando la prossima portaerei con base sulla costa orientale non sarà pronta, riporta Nikkei.

La Marina è pericolosamente ridotta, mentre gli Stati Uniti cercano di affrontare le crisi in Ucraina, Israele e nel Mar Rosso, tenendo d’occhio la Cina nello Stretto di Taiwan e nel Mar Cinese Meridionale.

La marina statunitense ha troppo poche navi per soddisfare la domanda, in un momento in cui la domanda si sta moltiplicando nei teatri di tutta la periferia eurasiatica.

La Us Navy ha affermato che lo spiegamento di una portaerei della costa occidentale in Medio Oriente non è dovuto a una carenza di portaerei della costa orientale: ”La Marina americana è una forza globale e quindi intrinsecamente agile e flessibile, in grado di fornire ai leader ampio spazio decisionale e opzioni di schieramento in risposta alle esigenze operative in tutto il mondo”, ha affermato il comandante Tim Hawkins, assistente capo delle informazioni, delle operazioni mediatiche, della produzione e dei piani.

La stazione navale di Norfolk, il più grande complesso navale del mondo, fino a poco tempo fa era il porto di sei portaerei. Ad aprile, la USS George Washington lasciò la base navale in Virginia per diventare la nuova portaerei schierata a Yokosuka, in Giappone, riducendo a cinque le navi sulla costa orientale del paese. La nave che sta sostituendo, la USS Ronald Reagan, si dirigerà a Bremerton, Washington, sulla costa occidentale, per la manutenzione.

Con la Eisenhower nel Mediterraneo, nessuna delle restanti quattro portaerei a Norfolk è pronta a schierarsi. La USS John C. Stennis è sottoposta a un rifornimento pluriennale e a una complessa revisione; la USS George H.W. Bush sta subendo una procedura di manutenzione più breve; e la USS Gerald R. Ford è recentemente tornata dal suo primo dispiegamento di 8,5 mesi.

La prossima portaerei della East Coast che dovrebbe schierarsi in Medio Oriente è la USS Harry S. Truman, ma ciò avverrà solo entro la fine dell’estate, secondo US Naval Institute News.

L’addetto stampa del Pentagono, generale Pat Ryder, ha annunciato il 22 giugno che l’Eisenhower Carrier Strike Group aveva lasciato il Mar Rosso dopo essere stato schierato per più di sette mesi e sarebbe stato sostituito dalla Roosevelt, una portaerei della costa occidentale.

La Roosevelt è in mare da gennaio, operando nel Mar delle Filippine, nel Mar Cinese Meridionale, nel Mar Cinese Orientale e nel Golfo della Thailandia, e stava facendo scalo a Busan, in Corea del Sud, quando è arrivato l’annuncio.

Il Washington Institute for Near East Policy ha scritto in un recente documento politico che l’assenza di un gruppo d’attacco di portaerei nel Mar Rosso per due o tre settimane – fino all’arrivo della Roosevelt – “invia un preoccupante segnale in un momento in cui gli Houthi stanno aumentando il ritmo e la gravità dei loro attacchi contro navi commerciali e navali.”

La US Navy è attualmente la metà delle dimensioni che aveva negli anni ’80, e “più si tenta di soddisfare le crescenti richieste con una fornitura limitata e in diminuzione di risorse, più è difficile gestire le navi che compongono la flotta”, secondo US Naval Institute News. Ciò si traduce in genere in periodi più lunghi nei cantieri navali dopo il ritorno, ha detto, prevedendo che l’Eisenhower dovrà affrontare una manutenzione prolungata quando tornerà a Norfolk.

Luigi Medici

