USA. Washington e Pechino riaprono il dialogo commerciale, ma non quello di Difesa

Il Segretario al Commercio degli Stati Uniti Gina Raimondo ha incontrato giovedì a Washington l’omologo cinese Wang Wentao, il primo incontro bilaterale a livello di governo da quando, a febbraio, un caccia americano ha abbattuto un pallone di sorveglianza cinese al largo delle coste della Carolina del Sud.

L’incontro, riporta Nikkei, si è svolto pochi giorni dopo che il presidente Joe Biden aveva sottolineato che un “disgelo” nelle relazioni bilaterali sarebbe avvenuto presto al G7 di Hiroshima, in Giappone. Ma mentre i colloqui riprendono sul fronte economico, Washington e Pechino rimangono in una situazione di stallo per quanto riguarda la riunione dei rispettivi ministri degli Esteri e della Difesa.

Secondo il resoconto fornito dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, Raimondo e Wang hanno avuto “discussioni schiette e sostanziali” su questioni che includono l’ambiente generale di entrambi i Paesi per il commercio e gli investimenti e le aree di potenziale cooperazione.

L’incontro dei capi del commercio è scaturito dai colloqui del 10-11 maggio tra il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Jake Sullivan e l’alto diplomatico cinese Wang Yi. I due hanno concordato di riprendere i colloqui tra alti funzionari durante una conversazione a Vienna durata più di otto ore.

Il rappresentante del commercio statunitense Katherine Tai dovrebbe incontrare Wang questa settimana a margine della riunione dei ministri del commercio della Cooperazione economica Asia-Pacifico a Detroit. Xie Feng, il nuovo ambasciatore cinese negli Stati Uniti, è arrivato a Washington martedì scorso, segno che la Cina è aperta a ulteriori colloqui.

Il presidente cinese Xi Jinping starebbe iniziando a gettare le basi per il suo potenziale viaggio a San Francisco, dove gli Stati Uniti ospiteranno la riunione dei leader dell’APEC a novembre.

Le prospettive di una svolta sulle tecnologie avanzate e su altre questioni economiche sono scarse. Mentre Washington ha inasprito i controlli sulle esportazioni di semiconduttori avanzati verso la Cina, domenica Pechino ha dato un giro di vite al produttore di chip statunitense Micron Technology.

Il Segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin si recherà a Singapore all’inizio di giugno per partecipare alla principale conferenza sulla sicurezza internazionale della regione, il Dialogo di Shangri-La. Austin si fermerà in Giappone prima di Singapore e visiterà l’India e la Francia dopo la conferenza. Austin starebbe cercando di incontrare il ministro della Difesa cinese Gen. Li Shangfu a Singapore, ma la Cina non ha ancora confermato.

La Cina ha insistito affinché le sanzioni imposte a Li venissero revocate per avere la prima conversazione tra i leader della difesa. Li, divenuto ministro della Difesa a marzo, dal 2018 è sottoposto a sanzioni statunitensi per il suo coinvolgimento nell’acquisto di jet da combattimento avanzati e sistemi di difesa missilistica russi.

Antonio Albanese