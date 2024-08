USA. Washington conta i danni economici in caso di guerra con Pechino 

Un gruppo di legislatori americani ha proposto una legge bipartisan che richiederà alle aziende quotate negli Stati Uniti di rivelare i propri asset e le proprie attività nella Repubblica Popolare Cinese e di stimare le perdite economiche che subiranno se la Cina invaderà Taiwan.

Il PRC Risk Transparency Act, se approvato e implementato, modificherà il Securities Exchange Act del 1934 per richiedere alle aziende quotate negli Stati Uniti di rivelare annualmente la percentuale di fatturato totale, profitti, investimenti di capitale e coinvolgimento nella catena di fornitura in Cina e di eseguire analisi di sicurezza relative alle loro esposizioni, riporta AT.

La legge richiederà alle aziende quotate negli Stati Uniti di pianificare un’improvvisa perdita di accesso al mercato in Cina se il paese invadesse Taiwan.

Queste aziende devono considerare diversi scenari, tra cui un calo di oltre l’80% nel commercio bilaterale tra Stati Uniti e Cina, una cessazione completa del commercio di beni con applicazioni militari finali o a duplice uso e una situazione estrema in cui Pechino sequestra tutti i beni con sede in Cina delle aziende americane che potrebbero essere riutilizzati per la produzione militare.

Il disegno di legge è stato presentato congiuntamente dal sottocomitato per la sicurezza nazionale, la finanza illecita e le istituzioni finanziarie internazionali della Camera e dal comitato speciale sul partito comunista cinese, lo scorso 25 luglio.

Il disegno di legge ha bisogno dell’approvazione sia della Camera dei rappresentanti che del Senato degli Stati Uniti e della firma del presidente degli Stati Uniti per diventare legge, quindi i tempi non sono poi così stretti. I proponenti pensano di aggiungere questa legge, insieme al Chinese Military Aggression Act, al prossimo pacchetto legislativo che mira a limitare gli investimenti statunitensi in Cina e punire le aziende cinesi che forniscono supporto materiale a Russia e Iran.

Il Congresso infatti mira ad approvare un significativo pacchetto legislativo entro la fine di quest’anno per frenare la Cina come paese alla guida di un “asse” che include Russia, Iran, Corea del Nord, Venezuela e Cuba.

Stando alle previsioni di John Aquilino, capo dell’Indo-Pacific Command, l’esercito cinese sarà pronto a invadere Taiwan entro il 2027.

Il PRC Risk Transparency Act è stato proposto due giorni prima che il Segretario di Stato americano Antony Blinken incontrasse il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi a margine della riunione dei Ministri degli Esteri dell’Asean in Laos il 27 luglio.

Durante l’incontro, Blinken ha espresso preoccupazioni per il sostegno della Cina alla guerra della Russia in Ucraina e per le azioni provocatorie contro Taiwan.

Wang ha replicato che i separatisti taiwanesi sono quelli che creano problemi nello Stretto di Taiwan e che la Cina non esiterà ad adottare contromisure. Ha affermato che gli Stati Uniti hanno cercato di alienare Pechino e Mosca da quando è scoppiato il conflitto russo-ucraino, ma la Cina non si tirerà indietro sotto pressione esterna.

Il PRC Risk Transparency Act copre molti più settori rispetto all’ordine esecutivo firmato dal presidente Joe Biden lo scorso agosto. Quest’ultimo limita e monitora solo gli investimenti statunitensi in società cinesi di semiconduttori, computer quantistici e intelligenza artificiale per motivi di sicurezza nazionale.

Le restrizioni dell’atto sono anche molto più ampie di proposte di legge simili introdotte da altri legislatori statunitensi, per garantire trasparenza negli investimenti effettuati da hedge fund americani e società di private equity in paesi preoccupanti come Cina e Russia.

Il PRC Risk Transparency Act richiede maggiori dettagli, come gli investimenti di capitale delle aziende quotate negli Stati Uniti in Cina e i ricavi e gli utili delle loro joint venture.

Negli ultimi anni, molte aziende statunitensi hanno già iniziato a tagliare i loro investimenti in Cina.

Gli investimenti diretti esteri della Cina sono scesi dell’8% a 156 miliardi di dollari nel 2023 rispetto all’anno precedente, secondo il Ministero del Commercio. La cifra è scesa del 29,1% anno su anno nella prima metà di quest’anno.

Luigi Medici

