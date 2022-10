USA. Washington considera minaccia nucleare anche Pechino oltre Mosca

Giovedì scorso, l’amministrazione Biden ha aggiunto la Cina a alla lista dei paesi considerati una minaccia nucleare, accanto al vecchio nemico: la Russia.

La nuova Nuclear Posture Review riflette gli sforzi di Pechino per espandere e migliorare il proprio arsenale; «La modernizzazione nucleare della Cina e la sua rapida espansione ci pongono di fronte a nuovi rischi e incertezze (…) Nei prossimi anni… per la prima volta dovremo dissuadere due grandi concorrenti dotati di armi nucleari, sia la Russia che la Cina. Questo presenta nuovi dilemmi sia per la deterrenza strategica che per la lotta regionale», riporta DefenseOne.

Il documento, richiesto dal Congresso, descrive la politica, la strategia, le capacità e la posizione delle forze nucleari Usa: «La gamma di opzioni nucleari a disposizione della leadership della RPC si amplierà nei prossimi anni, consentendole potenzialmente di adottare una gamma più ampia di strategie per raggiungere i suoi obiettivi, tra cui la coercizione nucleare e il primo uso nucleare limitato», si legge nella nuova versione.

L’anno scorso, l’ultima valutazione pubblica del Pentagono sui programmi d’armamento della Cina ha rilevato lo sviluppo di missili balistici intercontinentali «che miglioreranno significativamente le sue forze missilistiche a capacità nucleare». Pechino sta anche migliorando i suoi bombardieri nucleari e costruendo «almeno tre campi di silo ICBM a combustibile solido, che conterranno cumulativamente centinaia di nuovi silos ICBM (…) Gli Stati Uniti e i loro alleati e partner dovranno sempre più affrontare la sfida di dissuadere due grandi potenze con capacità nucleari moderne e diversificate – la RPC e la Russia – creando nuove tensioni sulla stabilità strategica», si legge nella Nuclear Posture Review.

L’amministrazione Biden ha pubblicato anche le nuove versioni della Strategia di Difesa Nazionale e della Revisione della Difesa Missilistica. Questi tre documenti sono in genere i più importanti documenti di politica militare pubblicati da un’Amministrazione, perché guidano la strategia e le priorità di spesa per anni, se non decenni. Ad esempio, nel 2011 l’amministrazione Obama ha chiesto un ribilanciamento militare verso la regione del Pacifico. Più comunemente nota come “pivot verso il Pacifico”, la strategia è stata l’inizio di una maggiore attenzione da parte dei leader della difesa nel contrastare le aspirazioni militari regionali e i progressi tecnologici della Cina.

Tutti e tre i documenti ribadiscono le precedenti rappresentazioni dell’amministrazione Biden sulla Cina come principale preoccupazione per i politici statunitensi.

Uno di essi riprende i precedenti inviti a Pechino a partecipare ai colloqui per il controllo degli armamenti. In quanto potenza nucleare, la Cina «ha la responsabilità… di impegnarsi in colloqui che riducano i rischi di errori di calcolo e affrontino dinamiche militari destabilizzanti», si legge nella Nuclear Posture Review.

Per quanto riguarda le armi nucleari statunitensi, la revisione prevede il ritiro della bomba nucleare a gravità B83-1 «a causa delle crescenti limitazioni delle sue capacità e dell’aumento dei costi di manutenzione» e la cancellazione di un missile da crociera lanciato da una nave, aggiunto nella Nuclear Posture Review 2018 dell’amministrazione Trump. L’amministrazione Biden manterrà l’arma nucleare sottomarina a bassa potenza W76-2, un’altra aggiunta di Trump.

La revisione approva lo sforzo in corso per lo sviluppo di un nuovo sottomarino per missili balistici e di un nuovo ICBM e per l’aggiornamento del bombardiere B-52, per un costo totale previsto di oltre 600 miliardi di dollari.

Antonio Albanese