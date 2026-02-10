USA. Trump vuole il nuovo ponte tra il Michigan e il Canada

Lunedì il presidente Donald Trump ha minacciato di bloccare l’apertura di un nuovo ponte canadese sul fiume Detroit, chiedendo al Canada di cedere almeno metà della proprietà del ponte e di accettare altre richieste non specificate nella sua ultima raffica di richieste sulle questioni commerciali transfrontaliere.

“Inizieremo i negoziati, IMMEDIATAMENTE. Con tutto quello che abbiamo dato loro, dovremmo possedere, forse, almeno la metà di questo bene”, ha dichiarato Trump in un lungo post sui social media, lamentando che gli Stati Uniti non avrebbero ottenuto nulla dal ponte e che il Canada non ha utilizzato acciaio statunitense per costruirlo, ripota AP.

Il Gordie Howe International Bridge, che prende il nome da una stella canadese dell’hockey che ha giocato per i Detroit Red Wings per 25 stagioni, avrebbe dovuto aprire all’inizio del 2026, secondo le informazioni sul sito web del progetto. Il progetto è stato negoziato dall’ex governatore del Michigan Rick Snyder, un repubblicano, e finanziato dal governo canadese per contribuire a decongestionare l’attuale Ambassador Bridge e il tunnel Detroit-Windsor. I lavori sono in corso dal 2018.

Non è chiaro come Trump cercherà di impedirne l’apertura. La minaccia di Trump arriva mentre le relazioni tra Stati Uniti e Canada si stanno inasprendo sempre di più durante il secondo mandato del presidente americano. L’accordo commerciale tra Stati Uniti, Messico e Canada sarà sottoposto a revisione quest’anno e Trump ha assunto una posizione dura in vista di tali colloqui, anche con nuove minacce tariffarie.

Il primo ministro canadese Mark Carney, nel frattempo, si è espresso sulla scena mondiale contro la coercizione economica da parte degli Stati Uniti.

La senatrice democratica del Michigan Elissa Slotkin ha affermato che il progetto finanziato dal Canada rappresenta un “enorme vantaggio” per il suo stato e il suo futuro economico. “Sarà possibile trasportare merci da Montreal a Miami senza mai fermarsi a un semaforo”, ha dichiarato Slotkin. “Quindi, spararsi sui piedi e minacciare il ponte Gordie Howe significa che quest’uomo ha completamente perso la cognizione di ciò che è bene per noi e di ciò che è solo rancore verso i canadesi”, ha detto Slotkin.

Il Michigan, uno degli stati “indecisi” in cui Trump ha vinto sia nel 2016 che nel 2024, ha finora ampiamente evitato il peso della repressione del suo secondo mandato, che ha preso di mira gli stati democratici con aggressivi raid sull’immigrazione e tagli ai finanziamenti federali per importanti progetti infrastrutturali.

Trump e la governatrice democratica Gretchen Whitmer hanno anche mantenuto un rapporto insolitamente cordiale, con il presidente che l’ha elogiata pubblicamente durante un’apparizione nello Studio Ovale lo scorso aprile. I due si sono anche abbracciati l’anno scorso prima dell’annuncio di Trump relativo ad una base della Guardia Nazionale Aerea in Michigan.

Anche se il Canada ha finanziato il progetto, il ponte sarà gestito in base a un accordo di proprietà congiunta tra Michigan e Canada, ha dichiarato Stacey LaRouche, addetta stampa di Whitmer: ”Questo è il valico commerciale più trafficato del Nord America”, ha detto LaRouche, affermando che il ponte era “un bene per i lavoratori del Michigan e per l’industria automobilistica del Michigan”, oltre a essere un buon esempio di cooperazione bipartisan e internazionale. “Aprirà in un modo o nell’altro e il governatore non vede l’ora di partecipare al taglio del nastro”, ha detto LaRouche.

La deputata Shri Thanedar, rappresentante democratica di Detroit alla Camera, ha affermato che bloccare il ponte sarebbe “folle” e ha affermato che gli attacchi di Trump al Canada non sono positivi per gli affari o l’occupazione. “Il ponte aiuterà l’economia del Michigan. Ci sono così tanti scambi commerciali tra il Michigan e il Canada. Sono uno dei nostri principali partner”, ha detto Thanedar.

La deputata democratica Debbie Dingell di Ann Arbor ha liquidato la minaccia del presidente, affermando di attendere con ansia l’inaugurazione del ponte più avanti in primavera. “E io ci sarò”, ha detto Dingell. “Quel ponte è il più grande attraversamento del Paese sul confine settentrionale. Si tratta di posti di lavoro. Si tratta di proteggere la nostra economia. È stato costruito con posti di lavoro sindacalizzati da entrambe le parti”, ha detto Dingell. “Aprirà. Il Canada è nostro alleato”.

Maddalena Ingroia

