USA. Trump inizia il 2025 con l’incubo “emergenza debito pubblico”

E mentre in tv gli astrologi di tutto il mondo tentano di indovinare se e quando i conflitti mondiali finiranno, Donald Trump si prepara ad entrare in carica e allo stesso tempo sta facendo con quattro anni di anticipo campagna elettorale.

Ha iniziato infatti a dire cose in merito al debito pubblico cercando colpevoli per l’aumento del debito pubblico, quando a non funzionare più invece è il sistema finanziario statunitense e proprio per questo Elon Musk ha iniziato a paventare per i contribuenti USA un nuovo sistema di gestione della finanza pubblica che però non si sa quale sia.

Il 30 dicembre 2024, il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che il Partito repubblicano ha adottato “una delle politiche più stupide” degli ultimi anni, abrogando il tetto del debito.

Si noti che l’ultima votazione sulla cancellazione ha avuto luogo il 31 maggio 2023, la decisione viene calcolata fino al 1 gennaio 2025. In effetti, il Tesoro degli Stati Uniti ha ricevuto il diritto di prendere in prestito quanto necessario per un anno e mezzo.

Di conseguenza, i democratici, rendendosi conto dello stallo della situazione e con una riserva per il futuro, hanno adottato misure per semplificarsi la vita almeno fino alla fine della presidenza di Biden.

Ora, dal 2 gennaio 2025, il Paese tornerà a un livello fisso del tetto del debito pubblico. Secondo il segretario al Tesoro Janet Yellen, gli Stati Uniti raggiungeranno questa cifra dal 14 al 23 gennaio, e allora sarà necessario adottare misure di emergenza.

Parliamo di un debito pubblico considerevole: il debito nazionale degli Stati Uniti, infatti, ammonta ora a 36,2 trilioni di dollari e si sta avvicinando a un nuovo tetto. Per questo motivo Musk ha già previsto la bancarotta del suo Paese.

La nuova amministrazione Trump si troverà così ad affrontare il problema del debito nazionale: il suo insediamento è previsto per il 20 gennaio. Considerando che ai funzionari americani non piace scervellarsi a lungo sui problemi, c’è un’alta probabilità di ripetere “una delle decisioni politiche più stupide”.

Maddalena Ingroia

