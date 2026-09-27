USA. Servono più missili balistici e la Washington accelera il rinnovo dei contratti 

L3Harris e la Marina degli Stati Uniti hanno ampliato la loro collaborazione per incrementare la produzione di componenti chiave per il missile da crociera BMG-109 Tomahawk. L’accordo, che si basa su oltre 30 anni di coinvolgimento dell’azienda nel programma, mira a soddisfare la recente richiesta del Pentagono di aumentare la produzione di missili guidati e munizioni.

L3Harris Technologies e il Naval and Air Warfare Center (NAWCWD) di China Lake hanno firmato un accordo pluriennale per la produzione di componenti critici. L’iniziativa sancisce una partnership pubblico-industriale per aumentare la capacità produttiva di sistemi di munizioni, tra cui il Tomahawk di Raytheon, azienda appartenente al gruppo RTX, riporta Zona Militar.

L3Harris è coinvolta nella produzione del Tomahawk da oltre trent’anni. L’azienda produce componenti come il motore a razzo a propellente solido Mk 135 e la testata a frammentazione esplosiva. In precedenza, aveva anche annunciato un accordo simile con il Naval Surface Warfare Centre (NSWC) di Indian Head per incrementare la produzione dei motori a razzo a propellente solido Mk 104.

Il nuovo accordo si aggiunge al contratto da 22,9 miliardi di dollari che la Marina statunitense ha assegnato a Raytheon ad agosto. L’accordo settennale prevede un graduale aumento della produzione di missili Tomahawk fino a oltre 1.000 unità all’anno. Attualmente, la produzione si aggira intorno ai 60 missili all’anno.

Il contratto con Raytheon riguarda le varianti Land Attack e Maritime Strike. Entrambe appartengono a una famiglia di missili da crociera a lungo raggio impiegati dalla Marina statunitense su navi di superficie e sottomarini. L’aumento della produzione mira ad ampliare la disponibilità del sistema e ad accelerare il rifornimento degli arsenali statunitensi.

La necessità di rifornire le scorte è diventata particolarmente rilevante durante l’Operazione Epic Fury, lanciata a febbraio contro l’Iran. In tali operazioni, la Marina statunitense ha impiegato missili Tomahawk lanciati da cacciatorpediniere di classe Arleigh Burke e sottomarini d’attacco. Anche l’Iran ha utilizzato missili balistici e droni nella sua controffensiva.

Il Tomahawk è un missile da crociera subsonico a lungo raggio, alimentato da un motore turbofan. La Marina degli Stati Uniti utilizza attualmente le varianti Block IV e Block V per lanciare attacchi contro obiettivi terrestri da navi e sottomarini. Pertanto, l’espansione industriale mira a soddisfare le esigenze operative e a ricostituire le scorte utilizzate nelle recenti operazioni.

Maddalena Ingrao

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