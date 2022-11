USA. Sanzionate società cinesi ed emiratine per contrabbando di petrolio iraniano

Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a 13 società di Cina, Hong Kong ed Emirati Arabi Uniti che, a loro dire, hanno contribuito a vendere “centinaia di milioni di dollari” di petrolio e prodotti petroliferi iraniani ad acquirenti dell’Asia orientale.

L’ultima mossa contro il contrabbando di petrolio iraniano arriva mentre gli sforzi per rilanciare l’accordo nucleare iraniano del 2015 sono in stallo e i legami tra la Repubblica islamica e l’Occidente sono tesi mentre gli iraniani continuano a inscenare proteste antigovernative, riporta AF.

Washington ha preso di mira le aziende cinesi per l’esportazione di prodotti petrolchimici iraniani, mentre si affievoliscono le prospettive di rilancio del patto nucleare. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato che le 13 società designate giovedì hanno facilitato la vendita di prodotti petrolchimici e petroliferi iraniani per un valore di centinaia di milioni di dollari ad acquirenti dell’Asia orientale.

Il Dipartimento del Tesoro Usa ha dichiarato che ciò è avvenuto per conto di società già sottoposte a sanzioni da parte degli Stati Uniti, tra cui la National Iranian Oil Company e la Triliance Petrochemical Co Ltd.

«L’azione odierna dimostra ulteriormente i complessi metodi di elusione delle sanzioni che l’Iran impiega per vendere illecitamente prodotti petroliferi e petrolchimici (…) Gli Stati Uniti continueranno ad applicare sanzioni contro gli attori che facilitano queste vendite», ha dichiarato il sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l’intelligence finanziaria, Brian Nelson.

Tra le persone designate vi sono società con sede negli Emirati Arabi Uniti e a Hong Kong, accusate dal Tesoro di essere legate alla Triliance Petrochemical, l’ultima azione volta a contrastare quella che secondo Washington è l’elusione delle sanzioni statunitensi da parte dell’azienda con sede a Hong Kong.

Tra le società prese di mira c’è anche la Access Technology Trading LLC, con sede a Dubai, accusata dal Tesoro di aver acquistato prodotti petrolchimici dalla Persian Gulf Petrochemical Industry Commercial Co, sottoposta a sanzioni statunitensi, per un valore di decine di milioni di dollari da spedire in Cina.

Anche la East Asia Trading Import and Export Trade Co Ltd, con sede in Cina, figura nell’elenco e Washington l’ha accusata di aver facilitato una spedizione di petrolio a un cliente straniero per la National Iranian Oil Company e il suo braccio commerciale.

Il provvedimento congela tutti i beni statunitensi di coloro che sono stati designati e in genere impedisce agli americani di trattare con loro. Anche coloro che effettuano determinate transazioni con queste società rischiano di essere colpiti da sanzioni.

Tommaso Dal Passo