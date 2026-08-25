USA. Reaper addio. Al via i nuovi UAV spendibili lungo raggio 

L’MQ-9 Reaper ha definito le guerre dei droni statunitensi per due decenni, ma la prossima era potrebbe essere plasmata da una premessa molto diversa: non costruire velivoli senza pilota in grado di sopravvivere a ogni scontro, ma impiegarli a basso costo e in numero sufficiente affinché la perdita di alcuni non comprometta più l’efficacia delle forze armate.

The War Zone (TWZ) riporta che General Atomics ha presentato il Wildfire Unmanned Aerial System, un drone di nuova generazione a media altitudine e lunga autonomia, progettato per colmare le gravi carenze nella flotta di ricognizione e attacco delle forze armate statunitensi.

L’annuncio è in linea con le proposte della Defense Innovation Unit (DIU) del Dipartimento della Difesa statunitense (DoD) per il programma Massed Modular Aircraft (MMA), che mira a sostituire l’MQ-9 Reaper, riporta AT.

L’aeronautica militare statunitense necessita urgentemente di una transizione, poiché il vecchio Reaper è fuori produzione e ha subito gravi perdite: si stima che almeno 45 velivoli, circa un quarto della flotta statunitense, siano stati distrutti durante la guerra in Iran, dopo le precedenti perdite subite per mano delle forze Houthi.

Per contrastare avversari di pari livello come la Cina, la DIU (Defense Intelligence Unit) richiede una piattaforma economicamente vantaggiosa e scalabile, in grado di operare in sciami autonomi, trasportare un carico utile di 1.270 chilogrammi ed eseguire missioni di lunga durata in ambienti ad alto rischio.

General Atomics ha progettato il Wildfire per superare questi requisiti di base, prevedendo capacità che includono un raggio di trasferimento di 18.520 chilometri e l’integrazione di missili antinave a lungo raggio (LRASM).

Sebbene il Dipartimento della Difesa statunitense punti a una capacità operativa iniziale per il programma MMA (Mountain Materiel Air) nel 2031, General Atomics afferma che il Wildfire può essere schierato anni prima. I dirigenti dell’azienda presentano il nuovo velivolo non semplicemente come un sostituto usa e getta del Reaper, ma come una soluzione immediata e pesantemente armata per il supporto al combattimento.

Il problema principale è che il Reaper rimane operativamente prezioso proprio per le sue capacità, che lo rendono anche costoso, difficile da sostituire e sempre meno adatto a guerre in cui è possibile perdere un gran numero di velivoli senza pilota.

La perdita di ogni Reaper è diventata sempre più costosa: l’aeronautica statunitense stima che un MQ-9 completamente equipaggiato possa costare fino a 50 milioni di dollari, a seconda della configurazione dei sensori. Questo problema era meno rilevante in contesti a basso rischio durante la Guerra al Terrore (GWOT), quando le forze di terra nemiche non erano in grado di contrastarlo efficacemente.

Ma con avversari che vanno dall’Iran agli Houthi, ora capaci di abbattere i Reaper – e con la loro linea di produzione chiusa dal 2025 – tali perdite stanno diventando sempre più difficili da assorbire.

Questi abbattimenti mettono in luce i limiti fondamentali del progetto. Progettato per un’era di indiscussa superiorità aerea statunitense, il Reaper privilegia lunghi tempi di permanenza in volo e capacità di carico utile rispetto a furtività, agilità e contromisure elettroniche difensive.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/