USA. Pechino supera Washington sulle armi ipersoniche. Parola dell’USAF

Il generale dell’Usaf Glen D VanHerck, comandante del comando di difesa aerospaziale nordamericano, ha detto che «la Cina sta perseguendo aggressivamente una capacità ipersonica dieci volte superiore a quella che abbiamo fatto noi», durante un’audizione parlamentare. È stata una dichiarazione che ha messo a tacere i legislatori statunitensi presenti, riporta Air Force Magazine.

Ciò significa, secondo AF, che la Cina sta “significativamente superando” gli Stati Uniti con le sue capacità ipersoniche ha detto, VanHerck alla sottocommissione delle forze strategiche della Camera dei Servizi Armati del Congresso all’inizio di marzo.

Solo negli ultimi cinque anni, gli Stati Uniti hanno condotto solo nove test ipersonici; nello stesso tempo, i cinesi ne hanno fatti centinaia, aveva detto il generale dell’Air Force John E Hyten al Washington Post, aggiungendo che che la Cina supera gli Stati Uniti di dieci volte sui missili da crociera ipersonici che sono «la minaccia del futuro», secondo lui.

«Non solo perché possono volare così velocemente, ma anche perché la loro traiettoria è imprevedibile (…) Quando si segue un missile balistico, i sistemi di sorveglianza degli Stati Uniti possono prevedere subito dopo il lancio dove atterrerà. Ma un missile da crociera ipersonico che vola basso può andare a zig zag, evitando il rilevamento e il puntamento e ponendo un pericolo inquietante, forse inarrestabile», he detto Hyten.

Cina, Russia e Corea del Nord sostengono di aver sviluppato e testato con successo missili ipersonici. Ma la svolta è avvenuta a luglio, quando l’esercito cinese ha lanciato un “sistema di bombardamento orbitale frazionato” per spingere un veicolo ipersonico in volo intorno al mondo.

Il generale Mark Milley, presidente del Joint Chiefs of Staff, ha poi riconosciuto che la Cina ha condotto un test di armi ipersoniche, che ha detto che è arrivato “molto vicino” a un “momento Sputnik” – un riferimento al primo satellite lanciato dall’Unione Sovietica nel 1957.

Per lo stupore degli scienziati, il veicolo a vela avrebbe lanciato un missile separato da quel veicolo – qualcosa che sfida la nostra comprensione della fisica. La Cina nega che ci sia stato un tale test. Altri media dicono che gli esperti militari statunitensi stanno ancora cercando di capire come la Cina sia riuscita a farlo.

I russi hanno lanciato armi ipersoniche dotate di armi nucleari come una copertura contro la futura abilità degli Stati Uniti nell’abbattere i missili balistici intercontinentali, riporta Science.org. Il loro 3M22 Zircon vola così veloce e basso, a velocità fino a Mach 6 e ad una bassa traiettoria atmosferico-ballistica, forma una nuvola di plasma mentre si muove, assorbendo le onde radio e rendendolo praticamente invisibile ai sistemi radar attivi.

L’esercito cinese vede le armi ipersoniche come un’arma che dà un vantaggio contro un nemico meglio armato. Se le tensioni dovessero aumentare su Taiwan, per esempio, la Cina potrebbe essere tentata di lanciare attacchi preventivi che potrebbero paralizzare le forze statunitensi nell’Oceano Pacifico. Questo è il motivo per cui l’esercito degli Stati Uniti sta considerando di posizionare uno scudo missilistico efficace su Guam.

Secondo gli esperti, la Russia ha esperienza senza molti soldi, la Cina ha soldi senza molta esperienza. Gli Stati Uniti hanno entrambi, ma ora giocano di rimessa.

Secondo Hyten: «Stavamo sviluppando l’ipersonica prima di tutti nel mondo, e il primo test è fallito. Il primo test di tutto fallisce. Quindi (..) abbiamo due anni di indagini (…) poi lanciamo di nuovo e il lancio fallisce (…) Abbiamo cancellato il programma, e ci siamo fermati. Poi altri iniziano a costruire l’ipersonico (…) e iniziano a muoversi velocemente, quindi ricominciamo i programmi», ma il gap resta.

