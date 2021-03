USA. Nasce un comando operativo USNAVY per le navi senza equipaggio

La Us Navy sta preparando un comando operativo per testare e sviluppare la nuova generazione di navi di superficie senza equipaggio, un passo importante per ottenere navi autonome nella flotta statunitense.

L’istituzione della Unmanned Surface Vessel Division One nel 2022 arriva mentre la marina sta premendo per progettare e mettere in campo una gamma di navi senza equipaggio in grado di schierarsi in profondità in acque contestate molto prima delle navi con equipaggio per cacciare mine, monitorare navi e sottomarini cinesi, e lanciare missili antinave.

Il nuovo comando sarà costruito appositamente per addestrare e far funzionare gli Usv su scala, riporta Breaking Defense.

Il nuovo comando cadrà sotto il Surfdevron 1 e l’unità operativa iniziale da cui la Us Navy potrà scalare l’addestramento, la manutenzione e le operazioni degli Usv.

Istituito nel 2019, Surfdevron 1 è stato uno dei comandi più innovativi della Marina, riunendo le prime navi senza equipaggio del servizio e lavorando per integrarli con i primi due dei tre eventuali cacciatorpediniere Uss Zumwalt.

Il comando si sta preparando per gestire un importante esercitazione operativa ad aprile che vedrà i mezzi di superficie senza equipaggio come il Sea Hunter e il Sea Hawk, che sono stati uno dei principali obiettivi dei vertici della Marina Usa, eseguire esercitazioni con la Uss Zumwalt.

Tutti questi mezzi si riuniranno nel mese di aprile al largo della costa della California per l’esercitazione Fleet Battle Problem, progettato per consentire alla Marina di vedere come le sue nuove navi senza equipaggio possono integrarsi con le navi con equipaggio e i droni.

Questa esercitazione includerà il progetto Super Swarm, operazione sperimentale segreto dell’Office of Naval Research per far funzionare sciami di piccoli droni, e l’MQ-8B Fire Scout Uav lanciato da una Littoral Combat Ship, così come l’MQ-9 Sea Guardian Uav. Il Fire Scout e il Sea Guardian si integreranno con entrambe le unità della Marina e del Corpo dei Marines. Sull’acqua, Sea Hunter e Sea Hawk lavoreranno con le navi con equipaggio manovre per la guerra antisommergibile. L’MQ-9 Sea Guardian espanderà anche la sua tradizionale missione Isr lavorando con entrambi i sistemi della Marina e del Corpo dei Marines nella caccia ai sottomarini.

La missione di caccia ai sottomarini sta assumendo un’importanza molto maggiore man mano che vengono costruiti e schierati nuovi e più capaci sottomarini cinesi. L’Office of Naval Intelligence ha stimato che Pechino lancerà circa 10 nuovi sottomarini entro il 2030, portandone il totale a circa 76; la flotta sottomarina russa è più piccola, circa 58 battelli, ma è considerata molto più avanzata della sua controparte cinese.

Tommaso Dal Passo