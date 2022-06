USA. L’Ucraina è il modello per la logistica di guerra nel Pacifico

La guerra della Russia in Ucraina sta chiarendo al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti la necessità di mettere a punto la logistica e il sostentamento nel teatro del Pacifico, ha dichiarato lunedì il numero due civile del Pentagono. Le carenze logistiche e di supporto della Russia durante l’invasione dell’Ucraina, durata tre mesi, sono una “lezione molto dura” per Mosca e anche per gli Stati Uniti, ha dichiarato il vice segretario alla Difesa statunitense Kathleen Hicks.

«I russi stanno operando sul loro stesso confine, eppure abbiamo visto le loro notevoli difficoltà logistiche. Per essere efficaci nel Pacifico, gli Stati Uniti hanno già una sfida logistica significativa da superare, aggravata dalla dipendenza dal carburante», ha detto Hicks, ripresa da Ap e DefenseOne, «Assicurarci di capire come affrontare questa sfida logistica è una lezione che possiamo estrapolare, se vogliamo, da ciò che vediamo oggi», ha poi aggiunto.

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha affrontato quasi subito sfide logistiche e difficoltà nel portare cibo, acqua e rifornimenti alle truppe. Ha fallito l’obiettivo iniziale di conquistare Kiev e di occupare una vasta area dell’Ucraina, e ora ha concentrato la maggior parte delle sue forze nell’Ucraina orientale.

Hicks ha poi elogiato la “condivisione di logistica e informazioni” degli Stati Uniti nel coordinare gli alleati per armare ed equipaggiare le forze ucraine. Il Segretario alla Difesa Lloyd Austin convocherà questa settimana la terza riunione del gruppo di contatto sull’Ucraina guidato dagli Stati Uniti, che conta più di 40 nazioni. Al di là delle preoccupazioni per la logistica contestata, Hicks ritiene che gli sforzi del Pentagono per l’adozione di veicoli elettrici siano «fortemente motivati» dal fatto che l’industria automobilistica si sta muovendo in questa direzione. Anche se «non si tratta di una questione immediata», il Dipartimento della Difesa è motivato a livello strategico a «liberarsi dal legame con i combustibili fossili».

«Penso che possiamo fare molto per spostare il sistema, e quando lo faremo ci aiuteremo con la credibilità in combattimento, in particolare in luoghi come il Pacifico dove le linee logistiche sono molto lunghe», ha detto Hicks.

Le isole del Pacifico – tra cui Guam, Hawaii e Kwajalein – non hanno praticamente risorse locali di combustibili fossili e il loro fabbisogno energetico, compreso quello delle installazioni militari statunitensi che ospitano, è soddisfatto dal petrolio importato, ha dichiarato Hicks in precedenza.

I comandanti militari statunitensi nel Pacifico hanno avvertito che non hanno la capacità di riarmarsi e rifornirsi in caso di conflitto.

Il Comando degli Stati Uniti per l’Indo-Pacifico ha proposto un finanziamento di 1,02 miliardi di dollari fino al 2027 per migliorare la logistica, la manutenzione e le attrezzature di preposizionamento per la sua Iniziativa di deterrenza del Pacifico incentrata sulla Cina. La richiesta è stata presentata ad aprile come parte della richiesta di bilancio per l’anno fiscale 2023, che prevedeva 27,1 miliardi di dollari per la PDI fino al 2027.

Luigi Medici