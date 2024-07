USA. Lo US Army non è in grado di fare la guerra. Lo dice il Congresso

L’esercito americano è attualmente incapace di intraprendere una guerra su larga scala, secondo un rapporto della commissione del Congresso presentato al Comitato per i servizi armati del Senato.

“L’ultima volta che il Paese è stato preparato per un simile conflitto è stato durante la Guerra Fredda, terminata 35 anni fa”, afferma il rapporto della Commission on the National Defence Strategy.

Il documento, scaricabile on line, afferma che l’esercito americano “Non è preparato oggi (…) non ha le capacità necessarie per avere la certezza di poter deterrere e prevalere in combattimento”.

Secondo la Commissione, la cooperazione tra Russia, Cina e altri stati aumenta la probabilità di un conflitto su più fronti, e gli Stati Uniti sarebbero in difficoltà nel contrastare questi due alleati in una guerra del genere, riporta la Rand.

Il panel del congresso ha riscontrato ampi divari tra le ambizioni del Dipartimento della Difesa di scoraggiare o dominare un grave conflitto e la realtà “effettiva delle cose”, possiamo dire. Uno dei motivi per cui sono giunti a questa conclusione è lo stato attuale dell’industria della difesa statunitense rispetto a quella cinese.

“In un conflitto con la Cina, gli Stati Uniti esaurirebbero gran parte delle loro scorte di munizioni in sole tre o quattro settimane, con alcune munizioni critiche (come quelle antinave) e missili) si esauriranno tra pochi giorni. Una volta esaurite, la sostituzione di queste munizioni richiederà anni”, afferma il rapporto. Per non parlare delle falle nel reclutamento militare.

“La Joint Force è al punto di rottura per il mantenimento della prontezza oggi. Aggiungere più oneri senza aggiungere risorse per ricostruire la prontezza ne causerà la rottura. Gli Stati Uniti devono spendere in modo più efficace ed efficiente per costruire la forza futura, non perpetuare quella esistente. Saranno necessarie risorse aggiuntive.

Il Congresso dovrebbe approvare un’assegnazione supplementare per avviare un investimento pluriennale nell’innovazione della sicurezza nazionale e nella base industriale. Inoltre, il Congresso dovrebbe revocare i limiti di spesa del Fiscal Responsibility Act del 2023 e fornire una crescita reale per la spesa per la sicurezza nazionale per la difesa e non per la difesa dell’anno fiscale 2025 che, come minimo, rientri nell’intervallo raccomandato dalla Commissione NDS del 2018.

I bilanci successivi richiederanno una spesa che metta la difesa e altre componenti della sicurezza nazionale su un percorso di avvicinamento per supportare sforzi commisurati allo sforzo nazionale statunitense visto durante la Guerra Fredda”, prosegue poi l’analisi, impietosa, della Commissione congressuale Usa.

Tommaso dal Passo

