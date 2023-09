USA. L’Indice dei libri proibiti trova casa negli States

Secondo l’American Library Association, i divieti e i tentativi di divieto di libri negli Usa continuano a raggiungere livelli record. E gli sforzi ora si estendono tanto alle biblioteche pubbliche quanto a quelle scolastiche.

Durante i primi otto mesi del 2023, l’Ala ha monitorato 695 denunce sui materiali e sui servizi delle biblioteche, rispetto alle 681 dello stesso periodo dell’anno scorso, e un aumento del 20% nel numero di “titoli unici” coinvolti arrivati a 1915. Le biblioteche scolastiche sono state a lungo l’obiettivo predominante, ma nel 2023 i rapporti sono stati divisi quasi equamente tra scuole e biblioteche aperte al pubblico, ha annunciato l’Ala, riporta AP.

L’Ala definisce una denuncia come un «reclamo formale e scritto presentato a una biblioteca o a una scuola in cui si richiede che i materiali vengano rimossi a causa del contenuto o dell’adeguatezza».

Nel 2019, ultimo anno pre-pandemia, l’Associazione ha registrato appena 377 denunce, coinvolgendo 566 titoli. I numeri sono diminuiti nel 2020, quando molte biblioteche sono state chiuse, ma da allora sono aumentati al massimo negli oltre 20 anni di storia della raccolta di dati dell’associazione. Poiché i totali si basano sui resoconti dei media e sui resoconti presentati dai bibliotecari, l’Ala considera i suoi numeri come istantanee, in cui molti incidenti non vengono registrati.

Continuando la tendenza degli ultimi due anni, le denunce sono sempre più dirette contro più titoli. Nel 2023, l’Ala ha registrato reclami su 100 o più opere in 11 stati, rispetto ai sei dell’anno scorso e a nessuno nel 2021. Le sfide più radicali spesso hanno origine da organizzazioni conservatrici come Moms for Liberty, che ha organizzato iniziative di divieto a livello nazionale e ha chiesto un maggiore controllo da parte dei genitori sui libri a disposizione dei bambini.

L’Ala ha pubblicato i suoi dati prima della settimana annuale dei libri vietati, dal 1° al 7 ottobre, quando le biblioteche mettono in evidenza le opere contestate. All’inizio di quest’anno, l’associazione ha pubblicato la sua top 10 annuale dei libri più contestati nel 2022, molti dei quali trattano temi razziali e/o Lgbtq. Gender Queer di Maia Kobabe è in cima alla lista, seguito da All Boys Aren’t Blue di George Johnson e The Bluest Eye del premio Nobel Toni Morrison.

Nel 2023 sono poi continuati gli attacchi contro insegnanti e bibliotecari.

Alcuni attacchi hanno anche colpito la stessa associazione delle biblioteche. L’opposizione dell’Ala ai divieti ha portato alcune comunità a ritirare la propria adesione.

Tommaso Dal Passo