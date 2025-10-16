USA. L’ICE deve portare le bodycam accese. Un’ordinanza limita le azioni per le espulsioni di Trump

Un giudice federale dell’Illinois ha ordinato agli agenti federali impegnati nelle operazioni di Chicago dell’amministrazione Trump di indossare bodycam, pochi giorni dopo aver ricevuto l’ordine di smettere di sparare proiettili di gomma, gas lacrimogeni e altre munizioni chimiche contro manifestanti e giornalisti che protestavano contro il programma di deportazioni di massa del presidente.

Il giudice distrettuale Sara Ellis ha dichiarato giovedì di essere rimasta “sorpresa” dalle immagini delle azioni delle forze dell’ordine dopo aver emesso il suo ordine iniziale la scorsa settimana, riporta The Independent. “Sto ricevendo immagini e vedendo immagini al telegiornale, sui giornali, leggendo articoli, dove, almeno da quello che vedo, ho seri dubbi che il mio ordine venga rispettato”, ha detto.

Ha poi ordinato agli agenti di indossare bodycam durante la cosiddetta Operazione Midway Blitz, “e devono essere accese”, ha detto alla corte. Una causa intentata da associazioni di stampa, manifestanti e leader religiosi accusa gli agenti federali dell’Immigration and Customs Enforcement e della Customs and Border Protection di “estrema brutalità”, con agenti che sparano “indiscriminatamente” sui manifestanti, incluso un episodio ripreso in un video in cui gli agenti che difendevano una struttura dell’ICE hanno colpito alla testa un sacerdote presbiteriano con proiettili al pepe.

L’ordinanza restrittiva temporanea emessa la scorsa settimana da Ellis impedisce agli agenti di usare armi antisommossa e altre forme di forza contro membri della stampa chiaramente identificati, nonché manifestanti e leader religiosi che non rappresentano una minaccia immediata per le forze dell’ordine.

Ha anche specificamente impedito agli agenti di sparare munizioni che “colpiscono la testa, il collo, l’inguine, la colonna vertebrale o il seno femminile, o di colpire qualsiasi persona con un veicolo”, nonché di “tirare o spingere una persona a terra, placcare o sbattere a terra” i manifestanti che non stavano facendo del male ad altri.

Dopo che Ellis ha emesso il suo ordine la scorsa settimana, sono emersi filmati virali di arresti violenti, tra cui una dipendente di WGN-TV che è stata bloccata a terra e accusata di aver lanciato “oggetti” prima di essere rilasciata dalla custodia senza accuse. Gli agenti federali hanno anche utilizzato gas lacrimogeni contro la folla a Chicago almeno due volte dopo l’ordine di Ellis.

Gli avvocati dell’amministrazione Trump si sono mostrati scettici sulla capacità degli agenti di ottemperare rapidamente all’ordine di indossare bodycam.

Le parti hanno ricevuto l’ordine di tornare in tribunale il 20 ottobre.

Ellis vuole sentire le forze dell’ordine “perché vedo immagini di gas lacrimogeni e leggo rapporti secondo cui non sono stati emessi avvertimenti prima dell’impiego sul campo”.

Maddalena Ingroia

