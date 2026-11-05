USA. La vendetta del carrello della spesa: cosa significano gli ultimi due anni di Trump con un Congresso Blu

I numeri li sappiamo già: Senato 54-46 per i Democratici, Camera ripresa con oltre 220 seggi, sette stati rossi ribaltati, incluso il Texas. La domanda ora è un’altra: cosa può fare Donald Trump per i prossimi due anni visto che ha perso il Congresso?

Una telegrafica risposta sarebbe “molto meno di prima, ma non niente”, riporta il mainstream mediatico anglofono.

Finora Trump ha governato quasi senza Congresso. Con le maggioranze repubblicane risicate ma fedeli, ha potuto spingere tariffe, guerra in Iran con l’appoggio di Israele, e la stretta sull’immigrazione con ordini esecutivi poi ratificati a posteriori.

Da gennaio, quando si insedierà il 119° Congresso, quel modello salta. Ogni legge di spesa, ogni aumento del tetto del debito, ogni conferma di ambasciatori e giudici federali dovrà passare da un Senato guidato dai Democratici e da uno Speaker che sarà quasi certamente Hakeem Jeffries, primo Speaker nero della storia americana.

È qui che si inseriscono le dimissioni di Mike Johnson. Johnson ha comunicato allo staff mercoledì mattina che non cercherà il ruolo di leader della minoranza. Non è una sorpresa: dopo una sconfitta definita da lui stesso “non quello che speravamo”, il suo capitale politico è azzerato. Ma è un segnale importante: l’ala MAGA più istituzionale ha perso il suo ponte. Il prossimo leader repubblicano alla Camera dovrà gestire una minoranza più trumpiana e più arrabbiata, senza più l’alibi della maggioranza.

Da canto suo, Trump si è già ribattezzato “Mr. Veto” in un’intervista recente al New York Post nei giorni scorsi. Con un Congresso democratico, la sua arma principale diventa il veto.

I Democratici proveranno a portare a casa tre cose su cui hanno vinto: un pacchetto sull’accessibilità per affitti e sanità, un ribasso parziale dei dazi verso la Cina – il Financial Times ha già parlato già di un ammorbidimento – e un freno alla guerra in Iran.

Su nessuno di questi Trump ha interesse a cedere facilmente. I dazi sono la sua dottrina economica. L’Iran è la sua dottrina estera. Come ha ammesso JD Vance su X, “The reason we lost is the war”, ma ammettere la causa non significa fermare la guerra.

Quindi assisteremo a due anni di governo a colpi di shutdown. I Democratici dovranno decidere se usare la leva più dura – chiudere il governo per forzare la mano su sanità e affitti – sapendo che l’elettorato che li ha premiati per il carrello della spesa potrebbe punirli per il caos.

L’altra leva è opposta: le inchieste. Con la Camera in mano, i Democratici ottengono potere di subpoena, possono chiamare a testimoniare, aprire commissioni su 6 gennaio, su Iran, su conflitti d’interesse. È lo schema che immondo ha già visto nel 2019 con il primo impeachment. Non porterà a una rimozione al Senato, ma terrà la Casa Bianca sulla difensiva.

Il punto più sottovalutato: la guerra in Iran. Iniziata otto mesi fa con l’attacco congiunto USA-Israele, la guerra con Teheran è stata la vera protagonista del voto. Gli exit poll citati da USA Today parlano chiaro: inflazione e carburante alle stelle hanno spinto l’elettore moderato verso i Democratici.

Un Senato democratico può bloccare nuovi fondi per operazioni militari prolungate, può imporre un War Powers Resolution, può convocare i vertici dell’intelligence. Non può fermare da solo un presidente comandante in capo, ma può rendere la guerra politicamente insostenibile. È quello che Vance teme quando dice: “Se volete sostenere che perdere il Senato per 6 anni ne valeva la pena, siatene onesti”.

Lo stesso vale per Israele e Ucraina. Il futuro governo, Netanyahu in stallo, e l’attacco russo al centro aiuti in Ucraina, che ha fatto 31 morti, arrivano in un momento in cui Washington non avrà più una linea univoca.

Può sembrare un paradosso ma la sconfitta può liberarlo. Non dovendo più negoziare con la sua stessa maggioranza, può tornare al suo ruolo preferito: quello di “Oppositore-in-capo”. Veto, comizi, ordini esecutivi impugnati in tribunale, politica estera fatta di annunci.

Gli economisti di RaboResearch fanno un’osservazione interessante: i mercati sono saliti di oltre 1.100 punti dopo la vittoria democratica non perché amano i Democratici, ma perché amano lo stallo. Uno stallo significa niente nuove tasse estreme, niente nuovi dazi estremi, solo gestione dell’esistente.

Trump lo sa bene e quindi ecco le sue prime parole concilianti: “Disponibile a lavorare con i Democratici”. Queste parole vanno interpretate così: il Presidente cercherà un accordo minimo su infrastrutture e housing per dire di aver abbassato i prezzi, scaricando la colpa dei fallimenti sul Congresso.

Gli ultimi due anni dell’Amministrazione Trump 2.0 saranno due anni di co-esistenza armata. Un presidente che non può legiferare ma può bloccare tutto, e un Congresso che non può governare ma può indagare su tutto. È esattamente lo scenario per cui gli americani hanno votato: non per dare carta bianca ai Democratici, ma per togliere carta bianca a Trump.

Luigi Medici

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