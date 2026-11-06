USA. La fine dell’era dei dazi: perché il reset commerciale dopo Trump è possibile, ma non è scontato

La sconfitta elettorale di Donald Trump alle midterm del 2026 non cancella di colpo tre anni di dazi su acciaio, alluminio e auto, ma per la prima volta crea una finestra politica per resettare il negoziato commerciale transatlantico. Ed è una finestra che l’Europa non può permettersi di sprecare con tatticismi.

Ripartiamo dai fatti. Dal 2025 l’amministrazione Trump ha reintrodotto e inasprito dazi del 25% sull’acciaio, 10-25% sull’alluminio e fino al 25% sulle auto europee, usando la Sezione 232 per motivi di sicurezza nazionale. Una dottrina che ha colpito al cuore Germania, Italia, Francia e Slovacchia – i paesi dell’auto – e l’industria siderurgica di Taranto, Dunkerque, Linz. Bruxelles ha risposto con contromisure da 28 miliardi su bourbon, moto, soia, ma senza mai alzare davvero la voce.

Perché ora cambia tutto? Perché il Congresso che esce dalle urne del 3 novembre è diverso. Un Congresso a maggioranza democratica, anche con poteri limitati sulla politica estera – che resta prerogativa presidenziale – ha il potere sulla leva che conta: commercio e bilancio. Può bloccare nuovi dazi, può condizionare l’USTR (United States Trade Representative), può approvare o affossare un accordo.

L’Europa lo sa. Non a caso Ursula von der Leyen ha convocato il Collegio dei Commissari il 4 novembre, il giorno dopo il voto, proprio per preparare il reset. E non a caso a Bruxelles, tra il 4 e il 6 novembre, americani, francesi, tedeschi, britannici, UE e NATO stanno discutendo non solo di Ucraina e garanzie di sicurezza, ma di “costo della guerra nel 2027” e di architettura economica post-conflitto. Il commercio è sicurezza.

Una cosa scomoda da tenere bene in mente è che un eventuale reset non sarà un ritorno al 2016. Non ci sarà TTIP 2.0 firmato in sei mesi. Ci sarà qualcosa di più pragmatico e, forse, più utile.

Su acciaio e alluminio, l’accordo è a portata di mano. Esiste già il negoziato sul Global Arrangement on Sustainable Steel and Aluminium, nato per sostituire dazi con un club climatico su acciaio green. Trump lo aveva congelato. Con un Congresso democratico che vuole distinguersi su clima e lavoro, quel negoziato può ripartire. L’idea è semplice: togliamo i dazi reciproci, creiamo un dazio comune sul metallo sporco cinese. L’America protegge i suoi operai della Rust Belt, l’Europa salva la sua siderurgia e insieme alziamo un muro alla sovraccapacità cinese. Soluzione Win-win UE USA.

Sulle auto è più difficile. Il dazio sulle auto è l’arma politica di Trump per eccellenza, perché tocca Michigan, Ohio, Pennsylvania. Ma è anche l’arma che ha fatto più male all’America stessa: ha alzato i prezzi interni, ha spinto Stellantis e Volkswagen a rallentare investimenti in South Carolina e Tennessee. Un Congresso democratico legato a UAW (International Union, United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of America,importante sindacatoi americano) può negoziare una via d’uscita: quote di contenuto locale e batterie prodotte in Nord America in cambio di azzeramento dazi. Non è libero scambio, è managed trade, ma è meglio di una guerra commerciale permanente.

Per un reset vero non serve un grande trattato, ma un accordo quadro su tre pilastri: nessun nuovo dazio per 24 mesi; ritorno al WTO o a un meccanismo arbitrale UE-USA per acciaio/auto; coordinamento sul dossier Cina: sussidi, critical minerals, CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) dell’UE.

Il rischio è che l’Europa arrivi divisa. La Germania vuole vendere auto subito, la Francia vuole proteggere acciaio e agricoltura, l’Italia vuole salvare acciaio e auto di lusso ma senza cedere su Parmigiano e vino. Se ognuno tratta per sé, Washington divide il Vecchio Continente e il reset diventa un mini-accordo che piace solo a Berlino.

E c’è un secondo rischio. Pensare che basti aspettare l’uscita di Trump non serve. The Donald non va via. Resta presidente fino al 2028, con potere di veto su commercio estero e con la possibilità di riaccendere la guerra dei dazi con un tweet. Il reset, quindi, non è un regalo della sconfitta elettorale. E’ una costruzione politica che richiede un Congresso che metta soldi e una Commissione che metta coraggio.

La finestra è stretta: è da qui a febbraio, quando l’USTR deve decidere se rinnovare le esclusioni. Se entro febbraio UE e USA non annunciano almeno la regia tariffaria sull’acciaio e l’avvio del club sull’acciaio green, i mercati capiranno che la sconfitta elettorale non ha cambiato nulla. E torneremo a parlare di dazi, non di commercio.

L’Europa ha una chance oggi. Non è la fine dei dazi. È l’inizio della fine, se Bruxelles vuole.

Antonio Albanese

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