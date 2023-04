USA. Il nipote NO VAX di JFK corre per la Casa Bianca

Robert F. Kennedy Jr., nipote dell’ex presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy, ha presentato i documenti necessari per partecipare alle primarie del Partito Democratico nel 2024.

L’avvocato ambientalista, noto per le sue posizioni contro il vaccino Covid-19, è il figlio dell’ex senatore di New York, procuratore generale degli Stati Uniti e candidato alle presidenziali del 1968 Robert Francis Kennedy, riporta MercoPress.

Da sempre scettico sui vaccini, Robert Jr. ha promosso affermazioni screditate che collegano i vaccini all’autismo. Ha fondato l’organizzazione anti-vaccini Children’s Health Defense e ha anche criticato i vaccini contro il coronavirus e condannato la gestione della pandemia da parte del governo statunitense. Instagram ha cancellato il suo account «per aver ripetutamente condiviso affermazioni screditate sul coronavirus o sui vaccini».

«Se sembra che io possa raccogliere i fondi e mobilitare abbastanza persone per vincere, mi unirò alla corsa», aveva detto il mese scorso.

Come avvocato ambientalista, Kennedy ha lavorato con un gruppo che ha guidato la bonifica del fiume Hudson. Ha lavorato anche per il Natural Resources Defense Council e ha co-fondato uno studio legale ambientale.

Oltre al padre e allo zio, la sorella Kathleen è stata vicegovernatore del Maryland dal 1995 al 2003. Suo fratello Joseph è stato deputato del Massachusetts dal 1987 al 1999. E più recentemente, suo fratello Chris Kennedy è stato un candidato per la carica di governatore dell’Illinois nel 2018.

L’ultimo Kennedy a ricoprire una carica elettiva è stato suo nipote, l’ex rappresentante del Massachusetts Joe Kennedy III, che ha perso le primarie democratiche per il Senato nel 2020 e che ora è l’inviato speciale degli Stati Uniti per l’Irlanda del Nord. Sua cugina Caroline Kennedy, figlia di JFK, è attualmente ambasciatrice degli Stati Uniti in Australia.

Con la corsa alle presidenziali democratiche del 2024 che comincia a prendere forma, si prevede che il presidente in carica Joseph Biden annuncerà la sua candidatura per la rielezione. Kennedy Jr è il secondo democratico a entrare in corsa, dopo che il mese scorso la scrittrice di self-help Marianne Williamson ha lanciato la sua seconda candidatura alla Casa Bianca.

Durante la pandemia, Kennedy si è ripetutamente espresso contro il vaccino Covid-19 e ha accusato Anthony Fauci, il principale medico di malattie infettive, di aver orchestrato il “fascismo”.

«Se mi candiderò, la mia priorità assoluta sarà quella di porre fine alla fusione corrotta tra potere statale e aziendale che ha rovinato la nostra economia, distrutto la classe media, inquinato i nostri paesaggi e le nostre acque, avvelenato i nostri figli e derubato i nostri valori e le nostre libertà», ha scritto Kennedy sui social network il mese scorso.

Maddalena Ingroia