USA. Ecco come Trump farà finire la guerra in Europa

Poche settimane prima del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, aumentano le speculazioni su come esattamente il presidente del MAGA intenda porre fine alla guerra in Ucraina.

Stando a Reuters, l’inviato del presidente eletto per la Russia e l’Ucraina, Keith Kellogg, il suo ex capo dell’intelligence, Richard Grenell e il vicepresidente JD Vance stanno tutti proponendo una qualche variante del congelamento della linea di contatto e del blocco dell’ingresso dell’Ucraina nella NATO.

Dal lato ucraino, Kiev sta finalmente segnalando un interesse per il compromesso. Il presidente Volodymyr Zelensky ha recentemente accennato che potrebbe accettare il controllo continuo della Russia sul territorio che l’Ucraina riconosce come proprio in cambio dell’adesione alla NATO: una drastica rottura rispetto alle precedenti dichiarazioni, ripota AT.

Come riportiamo in precedenza nella nostra analisi di scenario, il suo consigliere Andriy Yermak, ha incontrato i membri del team di Trump, tra cui Kellogg, Vance e il nuovo consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz. Anche il nuovo capo dello staff di Trump, Susie Wiles, avrebbe incontrato Zelensky.

Secondo il Wall Street Journal, “l’Ucraina ha intenzione di comunicare la sua disponibilità alla pace”. Ciò coincide con Bloomberg: “Gli alleati dell’Ucraina hanno spostato la loro attenzione dalla ricerca di una vittoria al tentativo di mettere il presidente Volodymyr Zelensky nella posizione migliore per contrastare le avanzate russe o negoziare un possibile cessate il fuoco”.

La Russia è ferma nelle sue richieste sui territori conquistati e annessi e vuole anche che l’Occidente revochi tutte le sanzioni e restituisca tutti i suoi beni congelati.

Al forum di investimento “Russia Calling!”, Putin ha affermato: “Nonostante la pressione politica, molti dei nostri partner, compresi quelli dell’Europa occidentale e degli Stati Uniti, non hanno abbandonato il mercato russo… Sono ottimista sul fatto che le relazioni con i nostri partner occidentali alla fine si normalizzeranno, principalmente perché è nel loro interesse e, naturalmente, anche nel nostro”.

Sempre il Wall Street Journal riportava che il finanziere Stephen Lynch, che ha affari in Russia, vuole acquistare Nord Stream II, se entra in azione in una procedura fallimentare svizzera all’inizio del prossimo anno; ha chiesto il permesso del governo degli Stati Uniti per farlo. Se viene approvato, il progetto va all’asta e Lynch lo acquista, quindi questo potrebbe mettere in moto la serie di compromessi necessari per porre fine alla più grande guerra in Europa dalla Seconda guerra mondiale.

La diplomazia energetica potrebbe essere la chiave. Le precedenti obiezioni di Trump a Nord Stream II erano che non era sotto il controllo americano e avrebbe potuto portare la Russia a influenzare la Germania in modi che avrebbero potuto danneggiare gli interessi degli Stati Uniti.

Se Lynch acquistasse il gasdotto, tuttavia, allora la questione sarebbe apparentemente risolta. Un po’ di gas scontato potrebbe quindi fluire dalla Russia alla Germania tramite l’ultimo gasdotto non danneggiato di cui Putin ha parlato durante una conferenza stampa al vertice BRICS per aiutare la Germania a scongiurare la sua imminente recessione.

Affinché ciò accada, tuttavia, alcune sanzioni occidentali dovrebbero essere revocate: ritorno russo allo SWIFT e transazioni in dollari.

La revoca delle sanzioni energetiche e uno solo potrebbe essere in un scenario “what if…” la leva per il rispetto di qualsiasi cessate il fuoco, armistizio o trattato di pace che gli Stati Uniti aiutino a mediare tra Russia e Ucraina.

Si prevede che Trump 2.0 sarà molto aggressivo nei confronti della Cina, quindi ne consegue che potrebbe voler reindirizzare le esportazioni di energia russa lontano dalla Repubblica Popolare cinese nel tempo. E anche qui la diplomazia energetica faciliterebbe le cose verso l’India, ad esempio.

Escludere la Cina da queste esenzioni potrebbe comportare l’acquisto di petrolio meno scontato dalla Russia, aumentando così i costi dei suoi acquisti complessivi da altri. Gli Stati Uniti potrebbero persino consentire ad alcune delle sue aziende di investire nel progetto russo Arctic LNG 2, che in precedenza avevano sanzionato per sostituire gli investimenti cinesi con quelli americani.

A seconda di quanto successo avrà questa diplomazia energetica creativa, gli Stati Uniti potrebbero provare a convincere la Russia a non accettare i prezzi stracciati che la Cina starebbe chiedendo in cambio della firma di un accordo sul gasdotto Power of Siberia II.

Tutto questi scenari, però, si basano su un presupposto: che tutti tornino ad accettare il predominio USA, e questo non è un dato affatto scontato. Anzi.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/