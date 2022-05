USA. DARPA insegue i cinesi per i motori scramjet

L’Agenzia per i Progetti di Ricerca Avanzata della Difesa, il Darpa, per far avanzare il suo programma di armi ipersoniche a scramjet, sta cercando di ottenere 60 milioni di dollari nel suo budget fiscale 2023 per la prossima fase dell’Hypersonic Air-breathing Weapons Concept.

Il nuovo programma, denominato MoHawc, è il successore dell’Hawc, sviluppato congiuntamente all’Air Force con Raytheon e Lockheed Martin come prime contractor. Entrambe le aziende hanno effettuato con successo i voli di prova dei loro veicoli, quello di Raytheon a settembre e quello di Lockheed a marzo. I veicoli Hawc sono alimentati da motori scramjet progettati per offrire prestazioni migliori e più efficienti a velocità ipersoniche. Northrop Grumman ha costruito il sistema di propulsione per il veicolo Hawc di Raytheon e Aerojet ha fornito quello di Lockheed, riporta DefenseNews.

Una volta completati gli obiettivi dei test di volo dell’Hawc, Darpa si baserà su questo lavoro attraverso il MoHawc. I documenti di bilancio mostrano che l’agenzia vuole sviluppare ulteriormente il sistema di propulsione a scramjet del veicolo, aggiornare gli algoritmi di integrazione, ridurre le dimensioni dei componenti di navigazione e migliorare l’approccio di produzione.

L’Hawc e il suo successore fanno parte del più ampio portafoglio di armi ipersoniche del Dipartimento della Difesa, a cui è stata data maggiore priorità alla luce delle minacce di Russia e Cina. Il governo dovrebbe spendere 15 miliardi di dollari per questa tecnologia tra il 2015 e il 2024. A febbraio i funzionari del Pentagono hanno incontrato l’industria della difesa per sottolineare l’urgenza di sviluppare la tecnologia ipersonica in tempi più rapidi e comprendere meglio gli ostacoli alla messa in campo di queste armi. Darpa prevede inoltre di completare le attività di riduzione dei rischi tecnologici dei sottosistemi e di iniziare l’assemblaggio, l’integrazione e i test a terra degli incrociatori.

L’agenzia richiede anche 18 milioni di dollari per il suo programma Glide Breaker, che sta delineando capacità per contrastare “minacce ipersoniche emergenti”. La fase 1 di Glide Breaker ha dimostrato un sistema di controllo dell’assetto e della deviazione progettato per consentire a un veicolo di intercettare un’arma ipersonica durante la fase di planata.

Darpa ha annunciato il 15 aprile la transizione alla seconda fase di Glide Breaker. I piani per l’anno fiscale 2023 per il Glide Breaker includono i test sul vento dei componenti e la progettazione preliminare dell’articolo di prova in volo.

Luigi Medici