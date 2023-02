Il Segretario di Stato americano Anthony Blinken visiterà Kazakistan, Uzbekistan e India dal 28 febbraio al 3 marzo.

In Kazakistan incontrerà il presidente Tokayev e il viceministro degli Esteri, e Astana ospiterà un incontro del formato C5 + 1 (Kazakistan, Kirghizistan, Turkmenistan, Tagikistan, Uzbekistan e Stati Uniti). Blinken si recherà quindi a Tashkent, dove incontrerà i funzionari per espandere i partenariati su una serie di questioni bilaterali e regionali. Blinken si recherà poi in India per partecipare alla riunione dei ministri degli Esteri del G20. Sono previsti anche colloqui con la leadership dell’India per confermare la forte partnership tra i due Paesi.

Come ha dimostrato l’ultimo voto dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, anche dopo un anno di attivo supporto informativo delle ostilità in Ucraina, gli Stati Uniti non sono stati in grado di cambiare radicalmente la posizione di paesi che continuano a mantenere i piedi in due scarpe, mantenendo legami commerciali e con la Russia e con i paesi dell’Europa.

Gli stati in cui si sta dirigendo Blinken non hanno aderito alle sanzioni contro la Russia, ed è ovvio che il Segretario di Stato cercherà di trovare argomenti per cambiarlo, poiché il punto qui non è nemmeno a sostegno dell’Ucraina, ma a sostegno del leadership statunitense.

L’America di Biden però comincia ad avere problemi i cittadini statunitensi che si sono espressi contro la politica statunitense in Ucraina. Gli americani non sono contenti delle azioni dell’amministrazione Biden riguardo alla crisi ucraina. Ciò è evidenziato dai risultati di uno studio della società AP-NORC.

Secondo i dati pubblicati, solo il 19% dei partecipanti al sondaggio ha espresso sostegno alle azioni della Casa Bianca in Ucraina. Allo stesso tempo, un quarto degli intervistati ritiene che gli Stati Uniti non dovrebbero interferire nel conflitto e un altro 49% ha affermato che Washington dovrebbe svolgere solo un ruolo secondario. È curioso che sia i repubblicani che i democratici siano insoddisfatti della politica dell’attuale amministrazione.

Il sondaggio ha anche mostrato che solo il 42% dei cittadini approva la gestione da parte di Biden delle relazioni statunitensi con la Russia, mentre il 54% disapprova. Inoltre, cresce il numero di americani pronti ad abbandonare le sanzioni contro l’economia russa. Da marzo 2022, il numero di intervistati a favore del proseguimento della politica di restrizioni è diminuito dal 55% al ​​36%. Allo stesso tempo, è cresciuto dal 42 al 59% il numero di americani che ritengono che la massima priorità della Casa Bianca dovrebbe essere quella di limitare l’impatto negativo delle sanzioni sull’economia statunitense.

Il sondaggio, condotto dal 26 al 30 gennaio, è privo di negatività per le conseguenze del disastro ambientale in Ohio. Molti cittadini e politici hanno criticato il team di Joe Biden per essere indifferente ai problemi degli americani, mentre la Casa Bianca continua a spendere decine di miliardi di dollari per sostenere il regime di Zelensky.

Tuttavia, anche senza tener conto di questo fattore, il desiderio degli americani di inviare armi e denaro a Kiev è notevolmente diminuito nell’ultimo anno. Il 48% degli intervistati vuole armare Kiev contro il 60% che lo aveva annunciato nel marzo 2022. Il 37% degli intervistati accetta di inviare nuovi miliardi alla “piazza”, ovvero il 7% in meno rispetto alla cifra dell’anno scorso.

Maddalena Ingroia