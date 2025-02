USA. Anche FM e Banca Mondiale nel mirino di Donald Trump

Il governatore della Banca d’Inghilterra, Andres Bailey, ha sollecitato il continuo supporto degli Stati Uniti a due importanti istituzioni economiche globali: FMI e Banca Mondiale.

In un intervento alla BBC, Bailey ha affermato di “seguire con estrema attenzione” se l’amministrazione Trump avrebbe modificato il suo supporto per il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale”.

Fonti a Washington hanno affermato che le due istituzioni sono state colpite da un ordine esecutivo della Casa Bianca per una revisione delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali, riporta MercoPress. Bailey ha affermato che è “molto importante che non ci sia una frammentazione dell’economia mondiale”.

C’è una crescente preoccupazione nei ministeri delle finanze e nelle banche centrali di tutto il mondo per il disimpegno degli Stati Uniti dalle istituzioni, con cambiamenti radicali al sistema finanziario globale ora in fase di varo a Washington DC.

Il “Progetto 2025” suggerito come modello per la presidenza di Trump, redatto da personaggi che ora sono membri chiave dello staff della Casa Bianca, ha raccomandato il ritiro da entrambe le istituzioni e la cessazione dei contributi finanziari.

Ha affermato che le istituzioni “sostengono teorie e politiche economiche che sono ostili ai principi americani di libero mercato e di governo limitato”.

In seguito a un ordine esecutivo della Casa Bianca, tutte le organizzazioni intergovernative internazionali di cui gli Stati Uniti sono membri saranno esaminate per determinare se sono “contrarie agli interessi degli Stati Uniti” e “possono essere riformate”. La revisione semestrale potrebbe quindi fornire raccomandazioni per il ritiro al presidente Trump.

Durante il suo primo mandato, il team di Trump ha suggerito di abolire il FMI al vertice di Buenos Aires del 2018.

Il FMI e la Banca mondiale sono agenzie specializzate delle Nazioni Unite, e di cui gli Stati Uniti sono il maggiore azionista in entrambe le istituzioni, create dalla conferenza di Bretton Woods nel Secondo dopoguerra, 80 anni fa.

Il FMI fornisce prestiti di ultima istanza alle nazioni in difficoltà finanziarie e analizza i problemi economici, mentre la Banca mondiale fornisce denaro e prestiti a basso costo ai paesi in via di sviluppo per l’alleviamento della povertà e lo sviluppo. Si ritiene che alcuni membri dell’amministrazione Trump siano particolarmente concentrati sui prestiti della Banca mondiale alla Cina.

Interrogato sulla possibilità che gli Stati Uniti abbandonino il Fondo, il FMI ha dichiarato ieri di avere una “lunga storia” di “collaborazione con le amministrazioni statunitensi succedutesi negli anni”.

Lucia Giannini

