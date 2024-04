USA. Accordi militari e di Difesa con Tokyo

Joe Biden e Fumio Kishida hanno firmato oltre 70 accordi alla Casa Bianca, la gran parte in tema di difesa. Questi includono la modernizzazione della struttura di comando della loro alleanza e la possibilità di co-produzione di armi.

L’incontro è “la convalida fondamentale della strategia indo-pacifica del presidente Biden”, che cerca di mantenere un’area indo-pacifica aperta e sicura insieme agli alleati, riporta Nikkei.

Per la prima volta in assoluto, viene cambiata la struttura delle forze Usa in Giappone: le forze armate statunitensi in Giappone si ristruttureranno in un comando operativo congiunto che supervisionerà le forze della Marina americana, Corpo dei Marines, Aeronautica ed Esercito lì schierati. Attualmente ogni servizio ha catene di comando separate e non è attrezzato per operazioni congiunte.

Questa nuova struttura statunitense si coordinerà con la parte giapponese, che istituirà un nuovo Japan Joint Operations Command; J-Soc, entro marzo 2025; i dettagli saranno definiti da incontri tra ministri della Difesa e degli Esteri dei due paesi.

Kishida e Biden lanceranno anche un “consiglio industriale militare” che valuterà i siti in Giappone dove le due parti possono co-sviluppare e co-produrre armi. L’idea è quella di sfruttare la capacità industriale del Giappone per colmare “uno dei punti deboli” degli Stati Uniti, ovvero l’ampiezza della capacità produttiva della difesa.

Sul fronte economico verranno annunciati due percorsi di ricerca sull’intelligenza artificiale: uno condotto dalla Carnegie Mellon University e dalla Keio University finanziato da Microsoft e da alcune aziende giapponesi; l’altro condotto dall’Università di Washington e dall’Università di Tsukuba, finanziato da Amazon e Nvidia.

Per gli States il Giappone è “un partner globale a pieno titolo su qualunque cosa accada in Europa, Medio Oriente e anche l’Indo-Pacifico”. Il rapporto si sta spostando verso un “livello più alto e diverso”, prosegue Nikkei, aggiungendo che i risultati specifici servono come elementi costitutivi per un’alleanza più integrata.

Lucia Giannini

