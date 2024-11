URUGUAY. Sfida tv tra i candidati presidenziali il 17 novembre

I candidati alla presidenza dell’Uruguay Álvaro Delgado e Yamandú Orsi si sfideranno il 17 novembre, una settimana prima del ballottaggio, è stato annunciato il 5 novembre a Montevideo. Il duello tra i due candidati sarà diviso in cinque blocchi, come concordato anche dai due team della campagna.

L’incontro si terrà a Estudio9, la stessa sede del dibattito del 2019 tra Daniel Martínez e Luis Lacalle Pou, riporta MercoPress.

L’intesa di martedì 5 novembre è stata raggiunta durante un incontro presso gli uffici della vicepresidente Beatriz Argimón in Parlamento.

I gruppi organizzativi dovranno ora presentare i dettagli alla Corte elettorale nazionale, compresi i nomi di coloro che fungeranno da moderatori. È stato annunciato che le discussioni verteranno su sicurezza, assistenza sanitaria, istruzione, sicurezza e produzione, tra gli altri. Il dibattito è obbligatorio per legge dal 2019 per i candidati al secondo turno.

Il coordinatore della campagna del Partito Nazionale, la forza politica di Delgado, Nicolás Martínez ha affermato in una conferenza stampa che il dibattito era “importante”. Tuttavia, non era così sicuro che avrebbe deciso un’elezione, il che “spetterebbe alla cittadinanza dirlo”.

Il responsabile della campagna del Frente Amplio Alejandro Sánchez ha sottolineato che “in una democrazia, ogni volta che c’è discussione e dibattito, ne usciamo tutti rafforzati”.

Sarà il secondo dibattito obbligatorio da quando è stata approvata la legge. La misura richiede che i candidati presidenziali che hanno ricevuto più voti al primo turno discutano le questioni più rilevanti durante uno spettacolo in prima serata trasmesso in radio e TV, che non può durare più di due ore. Nella prima occasione, nel 2019, Lacalle Pou ha superato Martínez.

Il partito di sinistra uruguaiano Frente Amplio si era assicurato il primo turno delle elezioni presidenziali. Yamandú Orsi, candidato del Frente ed ex sindaco di Canelones, aveva ottenuto il 43,4% dei voti, spinto dal sostegno dell’ex presidente José “Pepe” Mujica.

L’avversario di Orsi al ballottaggio Álvaro Delgado, candidato del Partito Nazionale, aveva ottenuto il 27,2% dei voti e guida una coalizione di partiti di centro-destra e di destra che include il Partito Colorado e il Cabildo Abierto.

Tommaso Dal Passo

