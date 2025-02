URUGUAY. Montevideo apre alle esplorazioni offshore: petrolio e gas

Per anni, l’Uruguay è stato celebrato come un esempio di utilizzatore e produttore di energia verde. Nel 2024, il paese sudamericano ha generato un sorprendente 98% della sua energia da fonti rinnovabili e ha aperto la strada a una nuova forma di sovranità energetica. Il paese di meno di 3,6 milioni di persone è stato considerato un caso di studio per attuare una transizione energetica radicale e rapida.

Il motore principale della trasformazione energetica dell’Uruguay è stata l’energia eolica, che costituisce il 38% del mix energetico del paese. Attualmente, gli impianti a combustibili fossili dell’Uruguay forniscono solo il 2 percento dell’energia della nazione e vengono attivati ​​solo raramente nel raro caso in cui la produzione di energia rinnovabile non soddisfi la domanda, riporta MercoPress.

“In meno di due decenni, l’Uruguay si è liberato dalla sua dipendenza dalle importazioni di petrolio e dalla produzione di energia che emette carbonio, passando all’energia rinnovabile di proprietà dello Stato ma con infrastrutture pagate da investimenti privati”, riporta Earth.org, definendo il paese “un modello per la transizione dei sistemi energetici nazionali dai combustibili fossili”.

Ecco perché ha colpito molto la riapertura del paese al fossile: l’Uruguay, molto silenziosamente, ha annunciato che avrebbe ampliato l’esplorazione offshore per i combustibili fossili nel 2025. La compagnia energetica statale uruguaiana Ancap stima che ci sia una probabilità dal 3 al 23% che petrolio o gas vengano trovati in aree al largo della costa uruguaiana. La consapevolezza della possibile esistenza di riserve di petrolio e gas nella zona è aumentata dopo una recente scoperta di riserve in Namibia, situata sulla costa occidentale dell’Africa.

Il dato è molto rilevante poiché Namibia e Uruguay condividevano i confini prima della deriva dei continenti che ha diviso la Pangea. Ciò significa che condividevano anche le forme di vita preistoriche basate sul carbonio che, nel corso di milioni di anni, si sono trasformate nel petrolio che ora alimenta il nostro pianeta. “Abbiamo una geologia molto simile, spazi molto simili”, ha recentemente dichiarato l’Ancap.

Ora, dopo questa consapevolezza, sono stati stipulati sette contratti con alcuni dei più grandi nomi dell’industria petrolifera e del gas mondiale per iniziare l’esplorazione nelle acque al largo dell’Uruguay.

L’improvviso passaggio da paese verde alla produzione di petrolio e gas è altamente controverso tra gli uruguaiani. Il problema non è la sicurezza energetica: in effetti, l’Uruguay è un esportatore netto di energia verso i vicini Brasile e Argentina, ed è stato lodato per “aver mostrato al mondo come si fa” quando si tratta di stabilire una decarbonizzazione di successo e sovrana in un attimo. In effetti, l’Uruguay è molto più sicuro dal punto di vista energetico ora di quanto non lo fosse quando era una nazione importatrice di combustibili fossili. Solo pochi decenni fa, i blackout a rotazione erano un evento comune in Uruguay; oggi non è più così.

La decisione sembra essere motivata solo da esige economiche. “Nonostante sia uno dei paesi più ricchi dell’America Latina, l’Uruguay, con una popolazione di 3,6 milioni, deve affrontare problemi con il costo della vita, l’istruzione e la povertà, riporta il Guardian. Un quinto dei bambini e degli adolescenti uruguaiani vive in povertà.

Tuttavia, la decisione di esplorare le riserve di petrolio e gas non è stata presa dal popolo uruguaiano. “Il nostro popolo non ha scelto di essere un paese estrattivista. Non c’era la possibilità di votare”, afferma Mar Azul Uruguayo. Tra i detrattori, ci sono serie preoccupazioni sull’impatto che la perforazione avrà sulla vita marina locale.

C’è anche una forte preoccupazione per l’impatto che questo sviluppo avrà sull’immagine dell’Uruguay come leader Green. La domanda è quanto costerà compromettere quella visione.

Maddalena Ingroia

