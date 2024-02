URUGUAY. Milei e Lacalle Pou insieme per ampliare il porto di Montevideo

Il 31 gennaio, il presidente uruguaiano Luis Lacalle Pou ha elogiato la disponibilità del suo omologo argentino Javier Milei a collaborare per dragare ulteriormente il Rio della Plata nel porto di Montevideo da 13 a 14 metri.

Le precedenti amministrazioni dei presidenti argentini Mauricio Macri e Alberto Fernández (2015-2023) ritenevano che questi lavori avrebbero lasciato il porto di Buenos Aires in una posizione svantaggiata. I negoziati in questo senso sono iniziati nel 2013 sotto la presidenza di Tabaré Vázquez e Cristina Fernández de Kirchner, riporta MercoPress.

«Dall’inizio del nostro governo, abbiamo promosso il dragaggio fino a 14 metri del canale di accesso al porto di Montevideo. Oggi possiamo finalmente andare avanti. Voglio riconoscere l’ottimo lavoro del nostro team tecnico e la buona volontà del presidente Javier Milei e del ministro degli Esteri argentino Diana Mondino», ha scritto Lacalle su X.

La settimana scorsa, la Mondino e il suo collega uruguaiano Omar Paganini si erano accordati per procedere “al più presto” con il dragaggio del canale di accesso al porto di Montevideo, in un incontro bilaterale ad Asuncion, a margine di un incontro del Mercosur.

«È una grande opportunità per continuare a sviluppare un sistema portuale, come polo logistico regionale e porta di accesso per i prodotti provenienti da un’ampia regione del bacino del Rio de la Plata», ha sottolineato Paganini.

«Credo che ciò che è abbastanza evidente sia il cambiamento di umore del governo argentino riguardo a questi temi, e questo cambiamento di visione, che sottolineo, che quando una parte progredisce, l’intera regione progredisce, quindi possiamo guardare a questo con una logica di grande campo, di essere partner, piuttosto che concorrenti o rivali», ha aggiunto.

«Il processo ora porta solo ad una formalizzazione nella plenaria CARP (Commissione Amministrativa del Rio de la Plata, ndr); poi l’Uruguay sarà autorizzato a presentare le offerte corrispondenti e ad iniziare a sviluppare l’opera», ha proseguito il ministro uruguaiano. Il CARP ha poi dato il suo assenso, nella stesa giornata.

Il responsabile della CARP, Alem García, ha spiegato che il compito verrà svolto “con le nostre draghe” o con quelle dell’Amministrazione Nazionale dei Porti, ANP. I lavori inizieranno non appena l’ANP lo deciderà, ha sottolineato anche García. Con questi miglioramenti, a Montevideo saranno ammessi “i mega-container di ultima generazione”.

Nel frattempo, squadre tecniche sia dell’Argentina che dell’Uruguay hanno iniziato a delineare un’agenda comune per il prossimo futuro.

Secondo vari media argentini, il secondo paese più grande del Sud America rischia di diventare sempre più dipendente da un porto straniero per le sue esportazioni agricole.

Maddalena Ingrao

