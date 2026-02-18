URUGUAY. La lana Merinos uruguaiana costa di più: cala la produzione australiana 

Il mercato della lana uruguaiano è diventato particolarmente dinamico durante questa stagione 2025/26, riflettendo gli eventi in Australia, dove i prezzi della lana fine e pulita sono saliti a oltre 12 dollari al chilo, per la prima volta in sei anni e mezzo, molto vicini ai massimi del 2019.

In Uruguay, le vendite di lana Merino (inferiore a 16,5 micron) sono state registrate a 11 dollari al chilo, con transazioni di 10 dollari al chilo per la lana da 17,5 micron. In effetti, un agente di commercio di lana del nord dell’Uruguay (Paysandu) ha segnalato vendite rapide di 90.000 chili di lana Merino da 17,5 micron. Tutte le transazioni includevano la certificazione RWS e l’etichetta verde del Segretariato della Lana Uruguaiana, riporta MercoPress.

Tuttavia, si sono verificati alcuni problemi con la lana arretrata, poiché alcuni allevatori hanno immagazzinato diverse balle annuali, quando ritenevano i prezzi non interessanti e avevano fondi sufficienti, o altre entrate, per resistere. Smistare queste balle può essere complicato. Altre operazioni includevano lana Merino da 18,5 micron a 9,50 dollari al chilo; lana Merino da 18,7 micron, senza certificazione RWS, a 8,60 dollari al chilo; lana Merino da 19,7 micron a 8 dollari al chilo e lana Merino da 19,9 micron, non certificata, a 7 dollari al chilo, e lana Merino da 20/21 micron a 6,30 dollari al chilo.

Ma la lana grezza Corriedale da 26 micron ha raggiunto i 210 dollari al chilo. Il gregge dell’Uruguay è composto principalmente da Corriedale, con fibre quasi al 65% e il 26% più fini, principalmente Merino e incroci Merino. Si stima che il gregge dell’Uruguay sia sceso da oltre 22 milioni a soli 6/5 milioni in due/tre decenni.

Nel frattempo, in Australia le condizioni sembrano anticipare l’attuale forte domanda di lana fine, dato il drastico calo della tosatura. L’Australian Wool Innovation (AWI) ha riferito che, a causa delle avverse condizioni climatiche, la tosatura della lana è diminuita di oltre il 10% e potrebbe raggiungere il 21%.

In prospettiva, la perdita di produzione di lana australiana negli ultimi due anni è scesa a un’entità equivalente a quella dell’intera produzione di lana del Sudafrica, che è il concorrente più vicino dell’Australia in termini di volume di lana Merino, ha riferito l’AWI.

Questa situazione aiuta anche a comprendere il motivo del doppio impatto positivo sui prezzi della lana in Australia, dato che i prezzi di mercato sono riusciti ad aumentare nonostante il rafforzamento del dollaro australiano, mentre il dollaro statunitense ha perso terreno a livello globale. Ciò è in contrasto con quanto accade normalmente.

Infine, nessuna asta in Australia questa settimana, su richiesta della Cina, che assorbe l’85% delle esportazioni di lana australiana, poiché questa settimana si celebra la Festa di Primavera e il Capodanno cinese. Le aste riprenderanno il 24 gennaio.

Maddalena Ingroia

