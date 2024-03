URUGUAY. Il cambio con il dollaro strozza l’agricoltura

Gli agricoltori dell’Uruguay hanno sottolineato che il costante apprezzamento del peso locale rispetto al dollaro USA è dannoso per le loro attività di esportazione e hanno insistito affinché il tasso di cambio appropriato fosse 1 dollaro USA = 58 pesos uruguaiani invece di 37,5, che rappresenta un calo del 3,9%. finora quest’anno.

In un thread su X, la Federazione Rurale dell’Uruguay ha criticato “l’eterno ritorno dell’arretratezza del tasso di cambio”. Gli agricoltori hanno condiviso un grafico che mostra l’evoluzione della valuta statunitense rispetto al peso uruguaiano, in cui si può vedere che durante la pandemia di Covid-19 la valuta è stata scambiata a più di 43 pesos uruguaiani e poi, con l’inizio della fase di contrazione del Banca Centrale dell’Uruguay, la tendenza è al ribasso, riporta MercoPress.

La Federazione Rurale, insieme alla Rural Association, uno dei più grandi sindacati agricoli, ha sostenuto che la quotazione di 58 pesos derivava dal valore all’inizio della pandemia adeguato all’inflazione del paese.

“È necessario un aumento della produzione per coprire le tasse e le spese operative in pesos in un settore che è già messo a dura prova dalla più grande siccità degli ultimi 70 anni, che è costata 1,883 miliardi di dollari, il 3% del PIL nazionale”, hanno sottolineato.

Il porto di Montevideo ha aumentato del 13% in agosto le tariffe in dollari per le esportazioni, che sono state assorbite dalla catena produttiva, hanno spiegato inoltre, aggiungendo che il tasso di cambio applicato alle transazioni con la Cina tra il 2010 e il 2023 è stato del 18% inferiore alla media e del 23% % al di sotto della media storica. “La perdita di competitività è totale”, hanno affermato.

In questo scenario, i produttori agricoli dell’Uruguay hanno aumentato il loro indebitamento del 48% tra gennaio 2022 e gennaio 2024, da 2,5 miliardi di dollari a 3,564 miliardi di dollari.

L’agricoltura è passata dall’essere la fonte di cassa dello Stato prima della pandemia a diventare il settore in grado di generare reddito. Nel 2024, anno elettorale, “ci ritroviamo ancora una volta a trasferire risorse per mantenere un livello di consumo che non smette di crescere”, hanno osservato i produttori.

Il presidente della Banca Centrale dell’Uruguay, Diego Labat, ha affermato che il prezzo del dollaro USA è determinato dal mercato. “In Uruguay il tasso di cambio fluttua. Dove viene utilizzato questo concetto di Backwardation del tasso di cambio? Nei paesi che hanno un tasso di cambio fisso. Esempio: Argentina; si dice che il tasso di cambio fissato amministrativamente può essere a ritroso o a termine. L’Uruguay non ha un tasso di cambio fisso dal 2002. Qui fluttua, quindi domanda e offerta determinano quanto vale il dollaro”, ha detto Labat a La Diaria: “Ciò che dobbiamo chiarire è che il tasso di cambio reale, che è quello che conta ai fini della competitività, non sarà migliorato per impostazione predefinita”, ha poi aggiunto.

Maddalena Ingroia

